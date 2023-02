PBC | Drie jaar cel voor cocaïnesmokkel Curaçao Brussel

Persbureau Curacao

BRUSSEL – Een 43-jarige man is donderdag door de Brusselse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor drugsmokkel. De man was vanuit Curaçao op Brussels Airport opgepakt met meer dan anderhalve kilo cocaïne in zijn bagage.

Volgens zijn advocaat voerde de man het transport uit om zijn schulden af te betalen.

De veertiger was op 30 oktober geland op de luchthaven met een vlucht vanuit Curaçao. In zijn reiskoffer bleek een dubbele bodem te zitten, waaronder 1,63 kilo cocaïne verstopt zat.

“Mijn cliënt had in 2020 een operatie moeten ondergaan en had sindsdien schulden bij het ziekenhuis”, pleitte de advocaat van de veertiger. “Die bedroegen 14.000 euro en hij wou die zo snel mogelijk afbetalen. Hij zou voor het transport 8.000 euro krijgen, die hij dus heel goed kon gebruiken. Hij beseft dat dit een grote fout was en hoop op een milde straf, zodat hij na zijn vrijlating snel weer werk kan zoeken.”

Het pleidooi kon de rechtbank niet tot enige mildheid bewegen, en de veertiger werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden.

Bron: Persbureau Curacao