PBC | Dode man in auto waarschijnlijk overvaller Kong Xing minimarket

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De man die afgelopen donderdag dood werd aangetroffen in een auto in Kanga, is ex-gedetineerde Shairon Filomeno Paulina, geboren op Curaçao op 25 juni 1982.

De politie heeft geen verdere informatie gegeven over de zaak, behalve dat deze nog in onderzoek is.

In verschillende lokale kranten wordt geschreven dat deze man degene was die op de avond van de overval op de Kong Xing-minimarkt in Mahuma werd neergeschoten.

Een agent in burger die in de winkel aanwezig was, greep in en vuurde waarschuwingsschoten. De overvaller raakte gewond, maar vluchtte weg. De politie hield een oog op het CMC, vanwege zijn verwonding, maar daar meldde hij zich niet.

Levenslang

Shairon Paulina, die een levenslange gevangenisstraf uitzat, kreeg op 25 november 2021 voorwaardelijke vrijlating.

Na ongeveer 20 jaar vast te hebben gezeten vanwege een schietincident op Fort Waakzaamheid in 2000, werd hij op borgtocht vrijgelaten door de rechter, omdat, zoals de rechter verklaarde, het uitvoeren van de resterende straf geen redelijk doel meer zou dienen.

Een van de voorwaarden voor Shairon was dat hij geen strafbare feiten meer mocht plegen, anders kon hij weer terug naar de gevangenis gestuurd worden om het resterende deel van zijn levenslange gevangenisstraf alsnog uit te zitten.

