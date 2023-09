PBC | Curaçaose regering wil af van ex-gouverneur Saleh als ‘minister van staat’

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De regering van Premier Pisas is van plan om Jaime Saleh, voormalig gouverneur van de Nederlandse Antillen en huidig minister van Staat te ontheffen van zijn eretitel ‘Minister van Staat’.

Deze drastische stap komt in het licht van recente ontwikkelingen rond de ENNIA-groep en de rol die Saleh hierin heeft gespeeld tussen 2008 en 2018 als voormalig commissaris van toezicht.

Saleh wordt verweten zijn toezichtstaken niet te hebben uitgevoerd, maar wel een astronomische vergoeding van bijna drie miljoen gulden te hebben aangenomen.

De premier heeft Saleh tot het einde van de maand de gelegenheid gegeven om op eigen verzoek schriftelijk afstand te doen van de titel van Minister van Staat. Als er geen actie van Saleh’s kant komt, zal de regering zelf ingrijpen om verdere escalatie in de maatschappij te voorkomen, zo staat in een brief aan Saleh.

Prinsjesdag

Premier Pisas heeft ook een dringend verzoek gericht aan Jaime Saleh om ‘maximale terughoudendheid te betrachten’ bij zijn deelname aan openbare activiteiten in Nederland als minister van Staat, komende week met Prinsjesdag, 19 september.

Het potentiële ontslag van Saleh heeft brede maatschappelijke implicaties, niet alleen vanwege zijn huidige titel maar ook vanwege zijn verleden als gouverneur en rechter. Het benadrukt de ernst van de situatie rond ENNIA en de gevolgen daarvan op het hoogste niveau van het Curaçaose bestuur.

Gevraagd om een reactie van Jaime Saleh, laat de oud-geuverneur Curaçao.nu weten dat ‘gelet op het feit dat de hele kwestie Ennia nog in behandeling is bij het Hof van Justitie en ook in de politiek sfeer is gekomen, ik het niet op zijn plaats vind om nu commentaar te leveren.’

Bron: Persbureau Curacao