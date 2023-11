Telegraaf | ‘Bonnie en Clyde’ bij vertrekgate gearresteerd, vlak voor hun vlucht naar Schiphol

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Didi Gregorius, Jair Jurrjens en Andrelton Simmons zijn geselecteerd voor de Baseball United All Star Showcase. Die wordt volgende maand in Dubai gehouden.

In totaal nemen 44 spelers, 22 per team, deel aan de tweedaagse serie tussen de Baseball United East All-Stars en de Baseball United West All-Stars. De Showcase vindt plaats op 24 en 25 november in het Dubai International Stadium.

Jair Jurrjens is de startende werper voor de West All-Stars tijdens de openingsavond. Jurrjens heeft van 2008 tot 2011 gespeeld voor de Atlanta Braves.

Korte stop Didi Gregorius heeft elf jaar gespeeld in de Major League Baseball, voornamelijk voor de New York Yankees, waar hij in drie opeenvolgende seizoenen van 2016 tot 2018 ruim twintig home runs sloeg.

Korte stop, Andrelton Simmons, die ook elf jaar in de MLB heeft gespeeld, won vier Golden Gloves – twee met de Atlanta Braves en twee met de Angels.

Baseball United is de allereerste professionele honkbalcompetitie gericht op het Midden-Oosten en het Indiase subcontinent, die in november 2023 begint in Dubai.

Bron: Persbureau Curacao