PBC | Curaçaose Lavernie Martis doodgeschoten in Den Helder, tweede slachtoffer zwaargewond

DEN HELDER – Bij een schietpartij in Den Helder is vannacht een man om het leven gekomen en raakte een tweede man zwaargewond. Getuigen meldden aan boevennieuws.pro dat het dodelijke slachtoffer van de schietpartij, Lavernie Martis is.

De politie is nog op zoek naar de schutter.

De schietpartij vond net na middernacht plaats op de kruising van de Brouwerstraat en de Bassingracht, vlakbij café de Bierbron in Den Helder.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Volgens getuigen zou iemand het vuur hebben geopend, waarbij twee mannen zwaargewond raakten. Een van hen werd daarbij geraakt in zijn nek en de ander in zijn buik. Op het moment van de schietpartij waren er veel mensen op straat die getuigen waren, hierdoor ontstond er veel paniek.

#Schietpartij #DenHelder #bassinggracht #bierbron pic.twitter.com/MzHczC1GEt— Renegade Master (@D_van_Aalst) August 4, 2023

Lavernie Martis

De politie heeft direct de omgeving afgezet om medische hulp te kunnen verlenen aan de slachtoffers en de sporen veilig te stellen. Twee traumahelikopters kwamen ter plaatse. Beide mannen zijn vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen, vermoedelijk Lavernie Martis, die in zijn nek werd geraakt, overleed later alsnog aan zijn verwondingen.

De schutter is vooralsnog voortvluchtig. Boven Den Helder is een politiehelikopter op zoek naar de man. Vanwege de vele getuigen ten tijde van de schietpartij is bekend wie de schutter is.

Update: De politie heeft vandaag bekend gemaakt dat er nog een derde slachtoffer is. Deze persoon is zelf naar het ziekenhuis gegaan voor behandeling van zijn verwondingen.

