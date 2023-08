PBC | Curaçaoënaar en medeverdachte Randall Damasco krijgt 29,5 jaar voor vergismoord Amsterdam

Persbureau Curacao

AMSTERDAM – Vrijdag heeft de rechtbank in Amsterdam Emylio G. (30) veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de vergismoord op de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchikhi in een buurthuis.

Medeverdachte Randall Damasco (41), woonachtig in Amsterdam Zuid-Oost, uit Curaçao kreeg een celstraf van 29,5 jaar opgelegd. Het Openbaar Ministerie had in mei levenslange gevangenisstraf tegen beide verdachten geëist.

De tragische gebeurtenis vond plaats in januari 2018 toen twee gewapende mannen het buurthuis in de buurt Wittenburg binnendrongen en de stagiair per vergissing aanzagen voor iemand anders. Bouchikhi lag op zijn buik om zichzelf te beschermen, maar werd desondanks neergeschoten met een kalasjnikov. Bij de schietpartij raakten twee anderen gewond, waaronder het vermoedelijke doelwit van de aanval en een vrouw die in beide benen werd geraakt.

Het onderzoek naar deze zaak heeft lang geduurd omdat de autoriteiten de verdachte niet konden vinden. Uiteindelijk bleek dat Randall Damaco zich op Curaçao had verstopt, waar hij op 8 juni 2021 werd gearresteerd. Vervolgens werd Damaco overgebracht naar Nederland voor verdere vervolging in deze zaak.

Hoewel G. en Damasco werden vrijgesproken van de moorden die in 2015 in Amsterdam-Zuidoost en Zaandam plaatsvonden, veroordeelde de rechtbank hen voor de vergismoord van Bouchikhi. De rechtbank sprak van zeer schokkende feiten en noemde de vergismoord een daad van ‘ongekende koelbloedigheid.’

Het bewijs voor de andere moorden was voornamelijk gebaseerd op een anonieme getuige, wat de rechtbank als onvoldoende beschouwde om een veroordeling te rechtvaardigen. Daarom werden G. en Damasco vrijgesproken voor deze zaken.

De advocaten van Damasco en G. hebben aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank.

Bron: Persbureau Curacao