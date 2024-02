Extra | Journaal 6 februari 2024

Persbureau Curacao



MIAMI – De Curaçao Suns hebben gisteren hun tweede overwinning behaald in de Serie del Caribe, door Nicaragua met 6-3 te verslaan in Miami, dankzij sterk optreden van pitcher Shairon Martis en Hendrik Clementina.

Shairon Martis, die in 2006 debuteerde voor het Koninkrijksteam met een no-hitter tegen Panama, was de startende werper voor de Suns. Ondanks dat een no-hitter tegen Nicaragua uitbleef, liet Martis, bijna 18 jaar na zijn historische prestatie, een uitstekende vorm zien. Acht innings stond hij op de heuvels. Hij stond in de tweede en vierde inning runs toe, maar hield de Nicaraguaanse slagploeg grotendeels in bedwang. Een van de runs kwam binnen op een tweehonkslag van Francisco Peguero.

De Suns namen de leiding in de vierde inning door een rally van drie runs, gestart door Jurickson Profar met een vrije loop. Wladimir Balentien en Didi Gregorius bereikten ook het honk, waarna Sharlon Schoop en Juremi Profar voor de RBI’s zorgden.

RBI staat voor “Run Batted In”. Het is een statistiek die aangeeft hoeveel runs er direct zijn gescoord dankzij de slagman, door middel van een honkslag, een opofferingsslag, een fout van de tegenstander of elke andere actie in het spel waardoor een loper op het honk een punt kan scoren. Een RBI geeft dus aan hoe effectief een speler is in het binnenhalen van punten voor zijn team.

Catcher Hendrik Clementina vergrootte de voorsprong in de zesde inning met een 3-run homerun, waardoor de score op 6-2 kwam. Martis bleef sterk werpen en werd in de achtste inning vervangen door Anthony Herrera, die één run toestond. De verdediging, met een cruciaal dubbelspel van korte stop Andrelton Simmons, en pitcher Kevin Kelly, die de save noteerde, zorgden ervoor dat de voorsprong behouden bleef.

Met deze overwinning staan de Suns nu op twee overwinningen en twee nederlagen. De wedstrijd tegen de Dominicaanse kampioen Tigres del Licey op dinsdag is cruciaal voor de kans op een plek in de halve finale. Dit duel vindt vanmiddag plaats om 16.30 uur Curaçaose tijd. De laatste wedstrijd van de eerste ronde tegen de kampioen uit Puerto Rico staat gepland voor woensdag om 11.30 uur Curaçaose tijd.

