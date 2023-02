PBC | Consternatie om brief Martha over exploitatie raffinaderij door GIK

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Een dag nadat oud-politicus Rudsel Martha via een brief liet weten dat Grupo Internashonal Kòrsou, GIK, kandidaat nummer twee is om de raffinaderij te kunnen exploiteren is de consternatie in politiek Willemstad groot.

Het is voor de derde keer dat GIK probeert een stok tussen de deur te krijgen in een poging om preferred bidder te worden in het overname proces van de raffinaderij op Curaçao.

Op zijn facebook pagina reageert minister Charls Cooper als door een wesp gestoken op de brief van Martha. Hij noemt de uitlatingen van de oud-politicus ‘een flagrante leugen’ en wijst op het oude gezegde: Den Kuaresma Diabelnan ta lòs, In de vastentijd na carnaval laat de duivel zich zien.

Cooper vindt dat Martha de naam van de Curaçaose regering, specifiek die van de premier en hemzelf besmeurt. Martha suggereert in zijn brief dat beide politici de zoektocht naar een preferred bidder hebben beïnvloed.

Opvallend is dat Martha de architect is van het kabinet-Pisas na de verkiezingen van maart 2021, waarin hij was aangesteld als informateur.

De boosheid van Cooper is gebaseerd op de vergaande beschuldigingen die Martha uit in zijn brief. GIK zou als enige partij volledig gekwalificeerd zijn geweest om geselecteerd te worden. De premier en minister Cooper hebben GIK geëlimineerd.

Volgen Suzy Römer van de buitenparlementaire partij PIN moeten de verregaande beschuldigingen worden onderbouwd door GIK ten behoeve van de Staten. “Zij ondermijnen de rechtsstaat van Curaçao”, aldus Römer. De overheid moet daarna zijn verantwoordelijkheid nemen in een openbare vergadering.

