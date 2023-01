PBC | CHATA: Curaçao en Bonaire behoren tot populairste bestemmingen Schiphol

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Tot de populairste bestemmingen vanuit Schiphol Amsterdam behoorden vorig jaar de eilanden Curaçao en Bonaire. Dat zegt CHATA, de belangenorganisatie van de hospitality sector op Curaçao.

Het aantal reizigers naar dat eiland steeg met 19 procent en het aantal reizigers naar Bonaire steeg met 59 procent ten opzichte van 2019.

Schiphol had in 2022 52,5 miljoen passagiersbewegingen. Een passagiersbeweging is een passagier die aankomt, vertrekt of op doorreis is.

Uit gegevens van Schiphol blijkt ook dat er een toename van 106 procent in passagiersbewegingen is geweest in vergelijking met 2021 toen 25,5 miljoen reizigers werden geregistreerd door de luchthavenautoriteiten, 27 procent minder dan in 2019 toen 71,7 miljoen reizigers via Schiphol reisden.

Het afgelopen jaar werden op Schiphol 397.646 vliegbewegingen (vliegtuigen) geregistreerd, een stijging van 49 procent ten opzichte van 2021, toen 266.969 bewegingen werden geregistreerd, maar een daling van 20 procent ten opzichte van 2019, met 496.826 vliegbewegingen.

Schiphol verbond Nederland rechtstreeks met 313 bestemmingen, waarvan 129 intercontinentaal. Zo waren er 27 nieuwe bestemmingen, terwijl tien bestemmingen die in 2021 werden gevlogen in 2022 niet meer werden gepasseerd.

