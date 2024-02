PBC | Surfers trotseren elementen voor ‘Kind & Kanker’ op Curaçao

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Aan boord van de MS Rotterdam, het vlaggenschip van de Holland America Line (HAL), werd afgelopen week op feestelijke wijze het 150-jarig bestaan van de rederij gevierd.

Een bijzondere gast tijdens deze viering was de Nederlandse kapitein Werner Timmers, die voor de 82e keer Curaçao aandeed met een HAL-schip.

Kapitein Timmers, die zijn eerste cruise als kapitein ook naar Curaçao maakte, heeft een bijzondere band met het eiland. Hij vertelde met een glimlach over zijn bezoekjes aan de lokale Albert Heijn om typische Nederlandse lekkernijen in te slaan voor hem en zijn vrouw in Florida, waarbij hij de warmte van het eiland en zijn bewoners prees.

De viering aan boord was een waar eerbetoon aan de rijke geschiedenis van de HAL en haar bijna honderdjarige samenwerking met de Curaçaose haven. Sinds het eerste HAL-schip in 1927 de haven van Willemstad aandeed, is de band tussen de rederij en het eiland alleen maar sterker geworden. Dit seizoen zullen zes van de blauwwitte schepen met het kenmerkende donkerblauwe logo Curaçao bezoeken, waardoor 50.000 passagiers de kans krijgen om van het eiland te genieten. Dit aantal wordt nog eens verhoogd met 30.000 passagiers van andere schepen van Carnival Corporation & PLC, waar HAL sinds 1989 onderdeel van uitmaakt.

Video en Edit Tim van Dijk | TMedia 0031-6-43499355

Tijdens de viering werden kapitein Timmers en de president van HAL, Gus Antorcha, vergezeld door lokale hoogwaardigheidsbekleders en mediavertegenwoordigers. Zij mochten een jubileumplakkaat in ontvangst nemen als herinnering aan deze heuglijke feiten. Daarnaast werd er een cheque van 5.000 dollar overhandigd aan de Stichting Monumentenzorg Curaçao, als onderdeel van het On Deck for a Cause community supportproject van de HAL.

De gasten werden getrakteerd op een uitgebreide rondleiding over het schip, waarbij de nadruk werd gelegd op de inspanningen van de HAL op het gebied van duurzaamheid en milieu. De tour eindigde met een lunch in het gerenommeerde Pinnacle Grill-restaurant aan boord, waar gesproken werd over de diepe connectie tussen de HAL en Curaçao en de voortdurende inzet van de rederij voor de toeristische economie van het eiland.

De festiviteiten aan boord van de MS Rotterdam waren niet alleen een viering van het verleden, maar ook een blik naar de toekomst, met de hoop op nog vele jaren van vruchtbare samenwerking tussen de HAL en Curaçao.

