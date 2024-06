NOS | Een op de vijf inwoners op Aruba is vluchteling of zoekt bescherming

Persbureau Curacao

ROME – Liemarvin Bonevacia heeft bij de EK atletiek in Rome brons veroverd op de 400 meter. De 35-jarige atleet uit Curaçao liep een indrukwekkende race en finishte met een tijd van 44,88 seconden, zijn beste tijd van het jaar.

Het goud ging naar de Belg Alexander Doom met een tijd van 44,15 seconden, terwijl de Brit Charles Dobson zilver pakte in 44,38 seconden.

Voor Bonevacia is dit de derde keer dat hij een medaille wint in een EK-finale outdoor op de 400 meter. Eerder won hij brons in Amsterdam in 2016 en eindigde hij als vierde in München twee jaar geleden. Zijn bronzen prestatie in Rome kwam voor velen als een verrassing, aangezien hij dit seizoen nog geen indrukwekkende race had gelopen. Maar zelf wist Bonevacia dat het hem zou lukken. “Ik wist na de halve finales dat ik die medaille zou pakken”, zei hij.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De weg naar deze medaille was echter niet zonder uitdagingen. Bonevacia onthulde dat hij dit jaar door een moeilijke periode ging, waarin hij worstelde met zichzelf en zelfs dacht aan stoppen na de Olympische Spelen in Parijs. “Ik zat in een soort depressie, kon niet slapen en huilde veel. Ik dacht er vaak aan om te stoppen”, vertelde hij openhartig.

De omslag kwam na gesprekken met bondscoach Laurent Meuwly en mensen uit zijn omgeving. Hij kreeg adviezen en besefte dat hij helemaal niet hoefde te stoppen. “Ik hou te veel van dit, hier ben ik goed in. Ik ben nieuwe doelen gaan stellen en ga er helemaal nog geen punt achter zetten.”

In de finale van de 400 meter in Rome dacht Bonevacia aan zijn zoontje. “In de laatste 120 meter dacht ik aan mijn zoontje. Ik had hem gebeld voordat ik naar het stadion ging en zei hem: papa komt met een medaille voor jou. Ik weet niet hoe ik het ga doen, maar ik kom met een medaille.”

Bonevacia heeft zich al verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Parijs, waar hij opnieuw hoopt te schitteren.

Bron: Persbureau Curacao