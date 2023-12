Opinie | Einde verhaal voor de uitgifte van goklicenties

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Human Rights Caribbean Foundation heeft met blijdschap kennisgenomen van het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad.

De beslissing van het hof om het burgerlijk huwelijk op Curaçao en Aruba open te stellen voor koppels van hetzelfde geslacht kan volgens de advocaat-generaal in stand blijven. Als de Hoge Raad dit advies overneemt betekent dit dat paren van hetzelfde geslacht in de nabije toekomst ook op het eiland kunnen huwen. Dat huwelijk zal gelijkwaardig zijn aan die van heterostellen.

’’Het advies dat vervroegd is uitgebracht is een prachtig kerstcadeau’’, zegt Janice Tjon Sien Kie van Human Rights Caribbean Foundation, de organisatie die deze zaak voor gelijke rechten heeft aangespannen namens de LHBTI-gemeenschap op Curaçao.

Volgens de mensenrechtenorganisatie is het advies een belangrijke stap in de richting van gelijkheid en inclusiviteit voor alle burgers van Curaçao. “Openstelling huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht is niet alleen een erkenning van liefde in al zijn vormen, maar het bevordert ook een samenleving gebaseerd op gelijke rechten voor iedereen.’’

Human Rights Caribbean Foundation voelt zich gesterkt in de erkenning van de advocaat-generaal dat de uitsluiting van het huwelijk naar seksuele oriëntatie discriminerend is. “Het advies van vandaag markeert een historisch moment voor onze gemeenschap. Het versterkt het fundament van gelijkheid waarop onze samenleving rust en maakt de weg vrij voor een inclusieve toekomst, waar iedereen het recht heeft om te trouwen met de persoon van wie hij of zij houdt”.

Tot tweemaal toe waren de rechters in Willemstad het daarmee eens. Het Hof stelde bovendien dat nieuwe wetgeving niet nodig is. Volgens het hof is het verbod op het ‘homohuwelijk’ in strijd met de staatsregeling van beide landen.

Zowel op Aruba als op Curaçao geldt er een discriminatieverbod. Door paren van hetzelfde geslacht uit te sluiten, discrimineert de overheid. Het burgerlijk wetboek moet daarom sekse-neutraal worden aangepast. Het wetboek gaat dan niet meer uit van een huwelijk tussen man en vrouw, maar tussen mensen.

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 31 mei, volgend jaar.

Bron: Persbureau Curacao