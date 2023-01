PBC | Aantal positieve testuitslagen en ziekenhuisopnames stijgen licht op de eilanden

Persbureau Curacao

DEN HAAG – Afgelopen maand steeg het aantal positieve testuitslagen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden licht vergeleken met de maand ervoor. Van 474 meldingen in november naar 575 meldingen in december. Dat meldt het RIVM in haar maandelijkse rapportage over de Caribische eilanden.

Het aantal nieuwe COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnames steeg ook licht. Er waren 60 opnames, terwijl dat er in november 54 waren. De COVID-19 gerelateerde sterfte was in december laag. Vijf mensen overleden aan de gevolgen van hun covid-infectie, net als in november.

Curaçao meldde afgelopen maand 134 nieuwe positieve testuitslagen, vrijwel gelijk aan het aantal meldingen in november, 126. Het aantal nieuwe COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnames steeg licht naar zeventien. Dat was in november nog twaalf.

In de laatste week van december en de eerste twee dagen van het nieuwe jaar kregen negen mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit acht procent.

Varianten

Van de Omicron BA.2, BA.4 én BA.5 zijn er meerdere subvarianten en recombinanten die met extra aandacht worden gevolgd. Op de Benedenwindse eilanden zijn de subvariant 22E (Omicron) BQ.1 en afgeleiden (afgeleide van BA.5) dominant (88% op Curaçao, 87% op Aruba en 84% op Bonaire in week 51).

Daarnaast circuleren subvarianten 22D (Omicron) BA.2.75 en afgeleiden en 22F (Omicron) XBB en afgeleiden (recombinant van BA.2.75 en BA.2.10).

Testbeleid

Sinds het begin van de COVID-19 epidemie is het testbeleid op de eilanden geleidelijk veranderd. Niet alle met COVID-19 besmette personen worden getest. De werkelijke aantallen zijn daarom hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Per 8 maart 2022 worden positieve testuitslagen niet meer dagelijks gemeld door de eilanden. In de gepresenteerde data vanaf 8 maart kan het voorkomen dat er cumulatieve aantallen van een periode van meerdere dagen worden gemeld binnen één meldingsdatum.

Gratis

Tot 31 mei 2022 verrichtte de GGD op Curacao bron- en contactonderzoek, BCO. Tot 4 juni 2022 bood Curacao gratis grootschalig testen aan. Vanaf 5 juni 2022 is dit beleid gewijzigd en is testen op Corona-19 niet langer gratis.

Het percentage positieve testen is vanaf 5 juni 2022 niet eenduidig te vergelijken met de periode ervoor, met name door de veranderde samenstelling van de groep personen die zich laat testen.

De groep die zich in de toekomst zal laten testen zal voornamelijk reizigers, (verzekerde) personen met klachten en klinische testresultaten betreffen.

Bron: Persbureau Curacao