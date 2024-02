Extra | Journaal 6 februari 2024

De rechtbank heeft de rector magnificus van de Universiteit van Curaçao in het gelijk gesteld in een zaak die een ontevreden studente had aangespannen.

Volgens de studente kreeg ze onterecht geen studieverlening, waardoor ze haar Master of Science in Accountancy niet kon halen. De rechter oordeelde ze al drie verlengingen had gekregen om haar masteropleiding af te ronden, dat ze de studieduur ruim had overschreden en dat de opleiding was opgeheven. Haar beroep werd daarom ongegrond verklaard.

De studente deed haar opleiding aan de Faculteit van de Sociale en Economische Wetenschappen. Ze deed haar masteropleiding naast haar werk, maar kon wegens medische klachten haar opleiding niet optimaal volgen. Hiervoor kreeg ze drie keer een verlenging, maar haalde het uiteindelijk niet om haar scriptie voor de laatst gestelde deadline op 1 juli 2023 in te leveren. Daarop deelde de universiteit mee dat ze haar masteropleiding niet kon afronden.

Bron: ParadiseFM