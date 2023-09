ParadiseFM | Nina Ansary tevreden met uitspraak

Met vonnissen



Nina Ansary is tevreden met de uitspraak van gisteren. De dochter van Ennia-eigenaar Hushang Ansary, is door het hof niet aansprakelijk gesteld van onbehoorlijk handelen jegens Ennia of de polishouders.

Ook maakt de uitspraak duidelijk dat de in Los Angeles woonachtige filantrope geen enkele rol heeft gehad bij de transacties die volgens de rechter Ennia schade hebben berokkend.

Alle vorderingen die zijn gebaseerd op de bewering dat zij haar taken als lid van de raad van commissarissen van Ennia Holding onbehoorlijk zou hebben vervuld, zijn afgewezen. Volgens het Hof mocht Nina Ansary uitgaan van de juistheid van de aan haar verstrekte jaarrekeningen.

In dit hoger beroep wordt Nina Ansary bijgestaan door advocatenkantoor van VanEps en ook door het advocatenkantoor Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan in New York.

Bron: ParadiseFM

Naschrift KKC

2021 11 29 – VONNIS Ennia Hushang Ansary Nina Ansary Abdallah Andraous Ralph Palm Gijsbert Van Doorn Parman… by Knipselkrant Curacao on Scribd

2022 01 21 – VONNIS Ennia Accountants Victor Bergisch en Eric Vesseur ECLI_NL_TACAKN_2022_1 by Knipselkrant Curacao on Scribd

2023 09 12 – Tussenvonnis Ennia Hoger Beroep Cur2022h00008-Cur2022h00009-Cur2022h00010-Cur2022h00011-Cur202… by Knipselkrant Curacao on Scribd