ParadiseFM | Nederland biedt steun bij uitvoering aanbevelingen nulmeting

Staatssecretaris Van Huffelen heeft het definitieve rapport van de nulmeting in het onderwijs ontvangen. Het rapport werd opgesteld in het kader van het Landspakket dat met Nederland is afgesproken.

Daarvoor werkte de Onderwijsinspectie van Curaçao samen met die van Nederland. Van Huffelen is blij dat veel van de aanbevelingen uit het rapport passen in initiatieven die al worden uitgevoerd, waaronder de Onderwijsagenda en het Onderwijsverbeterplan. Ze steunt het voornemen van onderwijsminister Van Heydoorn om via een serie werkbijeenkomsten gezamenlijk invulling te geven aan de uitkomsten.

De Tijdelijk Werkorganisatie is bereid daarbij te helpen. Later deze maand zullen de twee bewindspersonen de resultaten van de nulmeting bespreken. Dan moet ook duidelijk worden in hoeverre Nederland het ministerie van Onderwijs een helpende hand kan bieden.

