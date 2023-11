Telegraaf | Colombia gaat deel nijlpaarden Pablo Escobar afmaken

Er is een datum vastgesteld voor de hoger beroepszaak rond de moord op Raiza Scoop. Op 7 maart volgend jaar bekijkt het hof de veroordeling van Eni Carmelia opnieuw.

Hij kreeg in eerste aanleg 13 jaar celstraf voor zijn gruwelijke daad. Volgens de rechter zou hij in 2012 de 19-jarige Raiza eerst hebben verkracht en vervolgens vermoord. Om het bewijs te vernietigen was haar lichaam in brand gestoken. Zelf zegt hij onschuldig te zijn. Carmelia zit ook een celstraf van 15 jaar uit voor ontvoering en verkrachting van twee stagiaires van het OM.

Cold Case

In 2020 werd door de politie in samenwerking met het OM deze cold case zaak heropend. Daarbij werd destijds, in 2020, een beloning van 10.000 gulden uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden tot de oplossing van de zaak. In de nacht van 31 december 2011 op 1 januari 2012 raakte zij vermist na het verlaten van een woning. Op 19 maart 2012 werd haar lichaam levenloos aangetroffen in de struiken bij Playa Canoa.

Bron: Paradise FM