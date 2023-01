ParadiseFM | Hòfi Mango tijdelijk dicht

Hòfi Mango is deze maand gesloten voor het publiek. De tropische tuin van Jandino bereidt zich voor op de officiële opening. Vanwege de extreme regen hebben de bouwwerkzaamheden vertraging opgelopen.

Om ongestoord alles klaar te krijgen voor de grote dag, worden er in januari geen tours gegeven. De komende periode wordt er zeven dagen per week gewerkt aan de constructie van het park. Het streven is om in maart officieel open te gaan. Bezoekers kunnen dan naast de tours ook op eigen gelegenheid van het natuurgebied genieten.

Op 17 september 2022 ging het park open voor het publiek. Tot nu toe was Hòfi Mango slechts vier dagen per week geopend. Bezoekers verkenden onder begeleiding het park. Het is de bedoeling dat het natuurgebied na de grand opening zeven dagen per week geopend is.

Bron: ParadiseFM