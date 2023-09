ParadiseFM | Dagelijkse vlucht JetBlue vanaf februari

JetBlue gaat vanaf februari dagelijks vliegen op Curaçao. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij voert daarmee de frequentie op met twee additionele vluchten.

Dat meldt toeristenbureau CTB. Het eiland is een interessante markt voor de airline. Steeds meer toeristen uit de VS willen hier hun vakantie doorbrengen. Dat komt mede door Sandals. Het luxe all-inclusive resort is een bekend merk in de States. Maar ook andere internationale ketens zijn in trek bij de Amerikanen.

De JetBlue vlucht vertrekt om 8 uur ‘s ochtends vanuit New York en landt rond half 2 ‘s middags op Hato. Een uur later vliegt het toestel weer richting de JFK-luchthaven in New York.

Bron: ParadiseFM