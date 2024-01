Extra | Journaal 24 januari 2024

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft vandaag laten weten dat ze onlangs 30 procent van de eigen goudvoorraad heeft verkocht.

De opbrengsten zijn belegd in Amerikaanse staatsobligaties. De transactie heeft daarmee geen invloed op de stabiliteit van de koppeling van de gulden aan de Amerikaanse dollar. Die stabiliteit blijft volgens de bank gegarandeerd.

Dat heeft de directeur van de Centrale Bank gezegd, Richard Doornbosch. De bank benadrukt verder dat de verkoop van goud alleen een wijziging is in de samenstelling van de officiële reserves en niet in de omvang van die reserves. De verkoop heeft plaatsgevonden om in de toekomst een hoger rendement te kunnen krijgen, aldus Doornbosch.

Bron: ParadiseFM