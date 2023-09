ParadiseFM | Ansary voor 142 miljoen dollar aansprakelijk gesteld

Met vonnissen

Vooralsnog moet Ennia-eigenaar Ansary en de zijnen (Gijsbert van Doorn, Ralph Palm en Abdallah Androus) zo’n 142 miljoen dollar terugbetalen en geen 1 miljard gulden. Dat is vandaag beslist in hoger beroep.

Het gaat om donaties, uitkeringen aan spookpersoneel en de kosten van het privévliegtuig. Ook de investering van 11 miljoen dollar in een Amerikaans bedrijf van Ansary vindt het hof niet passen en verantwoord voor een bedrijf als Ennia. De zaak is echter nog niet over. Het hof heeft slechts een oordeel geveld over een deel van de vorderingen van Ennia.

Om tot een eindoordeel te komen is meer onderzoek nodig. De partijen moeten nu voor 24 oktober een deskundige voordragen om het Mullet Bay terrein op Sint Maarten te taxeren. Het Hof moet namelijk beoordelen of het vermogen van Ennia voldoende groot was voor de riante winstuitkeringen aan aandeelhouder Parman International. Datzelfde geldt ook voor de vergoeding van de commissarissen en over hun reis- en verblijfkosten. Om dat te kunnen beoordelen is de waarde van Mullet Bay van doorslaggevend belang.

Bron: ParadiseFM

