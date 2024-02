Democracy now! | Wednesday, January 31, 2024

De Verenigde Staten hervatten hun sancties tegen het regime in Venezuela. De Amerikaanse regering heeft scherpe kritiek op de jongste acties van president Nicolás Maduro tegen politieke tegenstanders.

De verlichting voor de Venezolaanse olie- en gassector wordt hiermee weer terug gedraaid. Op Curaçao worden de ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden, juist omdat onlangs een tien-jarig akkoord is gesloten met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA voor de levering van olie. Het is nog onduidelijk wat de houding van Nederland is in verband met de sancties.

Volgens Amerika zijn de arrestaties van oppositieleden en de uitsluiting van kandidaten voor de presidentsverkiezingen later dit jaar in strijd met de afspraken tussen de VS en Venezuela. Venezuela noemt het hervatten van de sancties “afpersing”. Caracas laat als tegenmaatregel vanaf 13 februari repatriëringsvluchten met Venezolaanse migranten uit de VS niet meer toe als de “economische agressie” toeneemt, zegt vicepresident Delcy Rodríguez.

Bron: ParadiseFM