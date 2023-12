ParadiseFM | Venezolaanse president prijst relatie met ABC-eilanden

Een 43-jarige man moet 8 jaar de cel in. De man stak zijn ex-vriendin 15 keer in het lijf. Dat gebeurde in augustus in de Havenstraat in Otrobanda.

De dader, Lionel Jeandor, beschuldigde zijn ex-verloofde ervan dat ze terug was bij haar ex. Terwijl ze op straat liep, stak hij haar van achteren neer. Het slachtoffer was op dat moment aan het bellen met haar dochter. De vrouw moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Jeandor is al eerder veroordeeld voor partnergeweld. De moeder van zijn kinderen overleed aan de verwondingen van zware mishandeling. Hij kreeg daarvoor een celstraf van 9 jaar opgelegd.

Bron: ParadiseFM