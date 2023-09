ParadiseFM | 18 jaar cel voor Curaçaoënaar Robertico Inesia

Curaçaoënaar Robertico Inesia is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf voor een dodelijke schietpartij. De uitspraak is ruim acht jaar nadat het volledig mis ging in het Haagse café La Suegra.

Inesia heeft zelf altijd ontkend de schutter te zijn geweest. Bij de schietpartij in het kleine volle café kwam de 31-jarige Jursley Cijntje om het leven door negen kogels. Ook werd een andere bezoeker getroffen, die zwaargewond raakte. De rechtbank acht de schutter schuldig aan doodslag en poging tot doodslag. Ook moet hij meer dan een ton schadevergoeding en smartengeld betalen aan de nabestaanden van Cijntje.

De rechtbank noemt de schietpartij ‘meedogenloos’ en de dader had ook nog eens het risico genomen dat er nóg een slachtoffer overleed door in het kleine drukke café zoveel schoten te lossen. Het is altijd onduidelijk gebleven wat het motief was van de schietpartij. Daarover gaan meerdere verhalen rond. Bijvoorbeeld dat Inesia drugs zou hebben gestolen van het slachtoffer. Toen Cijntje naar hem op zoek ging, zou hij zijn doodgeschoten. Maar volgens anderen liep het volledig uit de hand toen het slachtoffer in het café het drankje van de toenmalige vriendin van Inesia omstootte.

Bron: ParadiseFM