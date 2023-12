Nu.cw | Koningin Julianabrug kort gesloten geweest voor stuntmannen

Twee mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt in verband met het negeren van stoptekens van de politie.

Er ontstond iets tegen 1.00 uur onrust in een woning aan de Turmalinastraat, zo schrijft Korps Politie Curaçao in een persbericht.

Een team van de eenheid Rio Canario gin erop af, maar voordat de agenten de situatie in kaart konden brengen, zagen ze drie mannen hard wegrijden in een witte pick-up. Daarop zetten ze de achtervolging in.

Uiteindelijk, na meerdere instructies van de politie waar niet naar werd geluisterd, kon de auto worden gestopt. Twee mannen van 20 jaar en 39 jaar werden ter plekke in de boeien geslagen voor het negeren van orders van de politie. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek. Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning voorafgaand aan de achtervolging, is niet bekend.

Bron: Nu.cw