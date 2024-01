Democracy now! | Friday, January 26, 2024

Door: Irene Spoelstra



Veertig kitesurfers, windsurfers en wingfoilers staan zondag op het strand langs de kust van Klein Curacao. Voor hen alleen maar de zee, met in de verte het eindpunt: Curaçao.

De tweede editie van ‘Surf for the Roses’, een discipline van het evenement Ride for the Roses, staat voor de deur.

De opbrengst van het evenement, dat naast het deelnametarief bestaat uit donaties, gaat naar het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF). Hiermee geven ze mensen met kanker en betrokkenen een steuntje in de rug. Anders dan vorig jaar richt Surf for the Roses zich dit jaar specifiek op de afdeling ‘Kind en Kanker’ van het PWF.

Volgens Laura Goense, organisator van de discipline surfen, is dit een bewuste keuze. “Op Curaçao rust helaas nog een taboe op het praten over kanker, ziekte en overlijden, waar vooral kinderen veel last van kunnen hebben”, aldus Goense tegenover Nu.cw.

Daarnaast zegt Goense, die zondag zelf ook de oversteek maakt naar Curaçao, dat de tak ‘Kind en Kanker’ activiteiten organiseert voor de jonge patiëntjes tijdens hun ziekte of voor kinderen waarvan dierbaren ziek zijn. De organisatie hoopt door het ophangen van posters en extra donaties voor PWF de boodschap duidelijk te maken: ‘Over kanker mag je wél praten’.

Het blijft tot zaterdagavond spannend wat de wind gaat doen, want de voorspellingen zeggen dat deze gaat liggen. Toch is de organisatie hoopvol over het feit dat alle veertig ervaren windurfers, kiters en wingfoilers tussen 14.00 uur en 16.00 uur Mambo Beach hebben bereikt, met maar één doel voor ogen: geld ophalen voor alle kinderen die met de ziekte te maken hebben.

Bron: Nu.cw