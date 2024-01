NRC | Of ze nu in hun cel zitten of niet – criminelen dreigen Ecuador over te nemen

Het huidige ontwerp van de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) had nog niet aan de Staten aangeboden mogen worden. Dat zegt de Raad van Advies (RvA).

Een meerderheid van de parlementariërs is het daar mee eens en eist opheldering van de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK).

Parlementariërs Steven Croes (PAR) en Steven Martina (MAN) benadrukken dat het concept van de LOK nog verre van voltooid is, met verwarrende formuleringen in onder andere hoofdstuk twee over ‘Verboden handelingen’ in online gaming.

Martina uit bezorgdheid over de Gaming Control Authority in de vorm van een stichting, die volgens hem afhankelijk is van de regering en politieke invloed kan ondervinden. Hij benadrukt dat het concept in strijd is met de Landspakketbepalingen en de RvA-adviezen.

Quincy Girigorie (PAR) en Sheldry Osepa (PNP), benadrukken de behoefte aan zorgvuldige structurering van de online goksector, terwijl ze vrezen voor mogelijke schade aan de bestaande online gaming sector.

Daarnaast uiten verschillende parlementariërs, waaronder Martina, Osepa en Juniël Carolina (MFK), bezorgdheid over de invloed van de LOK op traditionele kansspelen zoals Bingo en ‘Bon Ku Ne’, vanwege hun sociale en culturele waarde. Ze betogen ook verdere legalisering van nummerverkoop en een gestructureerde aanpak van paardenraces en ‘Bashabou’-spellen.

De vergadering in de Centrale Commissie van de Staten werd na een vragenronde afgesloten om op een ander moment te worden vervolgd. Daar worden schriftelijke verslagen opgesteld en zal Silvania de vragen beantwoorden.

Bron: Nu.cw

Naschrift KKC



