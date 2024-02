Extra | Journaal 6 februari 2024

Quincy Promes moet zijn neef een schadevergoeding betalen vanwege een steekincident dat plaatsvond in 2020. Dat oordeelde het gerechtshof dinsdag in Amsterdam.

Het hof heeft geoordeeld dat de 32-jarige voetballer aansprakelijk is voor de schade in een civiele procedure.

Eerder oordeelde de rechtbank in Amsterdam in een vergelijkbare civiele zaak dat Promes zijn neef een schadevergoeding verschuldigd was. De hoogte daarvan moest nog worden vastgesteld. Promes tekende beroep aan tegen dit vonnis, maar verloor de zaak.

De neef beschuldigt Promes ervan dat hij hem tijdens een ruzie op een familiefeest in Abcoude in juli 2020 in zijn knie heeft gestoken. Promes werd daarvoor strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld tot achttien maanden cel. Ook tegen dit vonnis heeft de profvoetballer hoger beroep aangetekend.

De voetballer is ook betrokken bij een tweede strafzaak. In januari heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van negen jaar tegen hem geëist vanwege grootschalige cocaïnesmokkel. De rechtbank zal hierover op 14 februari uitspraak doen.

De voormalig Ajacied kwam bij alle rechtszaken niet opdagen. Promes speelt momenteel voor Spartak Moskou en verblijft niet in Nederland.

Bron: Nu.cw