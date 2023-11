Democracy now! | Wednesday, November 22, 2023

Het Curaçao Medical Center (CMC) houdt patiënten met oogletsel op de wachtlijst, in plaats van ze door te verwijzen naar het Antillean Adventist Hospital (AAH).

Dit gaat tegen de aanwijzing in die de Inspectie van Volksgezondheid onlangs oplegde, zo schrijft de Amigoe.

Om deze reden trekt Cenaida Panneflek, directeur van het Advent Ziekenhuis, aan de bel bij de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Javier Silvania (MFK). Ze vraagt of de minister wil bemiddelen in de situatie.

Het Adventziekenhuis, hoe het AAH in de volksmond wordt genoemd, heeft zich de afgelopen jaren met verschillende investeringen voorbereid op de toestroom van oogpatiënten. Zo is er een oogpoli gekomen, en is er een samenwerking aangegaan met vier oogartsen die uit Mexico zijn overgevlogen.

Om deze reden stuurt het Adventziekenhuis ook weer een oogarts terug, want door de actie van het CMC zou hij nu acht staaroperaties moeten uitvoeren in plaats van 40 per dag. Het ziekenhuis vindt dit geldverspilling in de zorgsector.

Het verbaast Panneflek dan ook dat het CMC vasthoudt aan iets wat niet voor de hand ligt, namelijk de doorverwijzing. Volgens de directeur wachten er bij het CMC zo’n 500 patiënten op een operatie. Die wachtrij wordt door deze opstelling van het CMC alleen maar langer.

Of het CMC hierdoor in de problemen raakt, is vooralsnog onbekend. Ook het ministerie van GMN heeft voor zover bekend nog niet gereageerd.

Bron: Nu.cw