Extra | Journaal 13 december 2023

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) meldt dat COVID-19 en griep circuleren op Curaçao. Beide worden overgedragen door hoesten en fysiek contact. Dat maakt het ministerie via een persbericht bekend.

Volgens het ministerie kan besmetting optreden binnen een afstand van minder dan twee meter wanneer mensen langer dan 15 minuten bij elkaar zijn. Ook wanneer mensen geen symptomen hebben, kunnen ze anderen nog besmetten.

Het ministerie dringt erop aan extra op te letten dat de virussen niet bij mensen met een zwak immuunsysteem of chronische aandoeningen terechtkomen. Over maatregelen wordt niet gesproken.

Maandag zou een nieuwe vaccinatieronde tegen COVID-19 van start gaan, zo meldde Nu.cw eerder. De doelgroep voor de prikken omvat personen van 60 jaar of ouder, jongere personen die in aanmerking komen voor een griepprik, personen met een medisch hoog risico, zwangere vrouwen, personen die in een (zorg)instelling verblijven en zorgmedewerkers.

Bron: Nu.cw