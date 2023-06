Nu.cw | Minister Silvania wil onderzoek, Emoore ontkent beschuldigingen

Minister van Financiën Javier Silvania (MFK) heeft de kansspelautoriteit (GCB) van Curaçao gevraagd beschuldigingen aan het adres van de lokale licentiehouder EMoore NV te onderzoeken. De licentiehouder zou zich schuldig maken aan witwassen, oplichting en het doorsluizen van geld naar influencers. De beschuldigingen zijn volgens de licentiehouder onterecht en ‘fake news’.

Braziliaanse media beweren dat het online gokbedrijf Blaze, eigendom van Prolific Trade NV en beheerd door EMoore NV, betrokken is bij deze misstanden. De bewindsman benadrukt in een persbericht dat passende maatregelen genomen moeten worden.

Silvania: “Ik heb de kansspelautoriteit gevraagd de beschuldigingen te onderzoeken en indien een lokale vergunninghouder betrokken is, maatregelen te nemen.” Hij roept ook de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) op een eigen onderzoek in te stellen.

De minister erkent dat Curaçao opnieuw negatief wordt afgeschilderd en stelt dat de invoering van de nieuwe wet (LOK) en de oprichting van de Curaçaose Kansspelautoriteit cruciale stappen zijn om ongewenste activiteiten te voorkomen. “Het ontwerp van de LOK is voorgelegd aan de Raad van Advies en zal binnenkort aan het parlement worden voorgelegd”, aldus Silvania.

EMoore NV zegt in een reactie dat Silvania onterecht beweert dat het bedrijf Blaze beschuldigd wordt door Braziliaanse autoriteiten. “Er zijn geen klachten ingediend bij enige autoriteit. De beschuldigingen komen van een influencer die ongegronde claims heeft geuit op YouTube”, aldus George Zinnicq-Bergman van EMoore. Het bedrijf reageert positief op het aangekondigde onderzoek

“De snelle opkomst van Blaze en het grote succes dankzij onder meer de samenwerking met voetballer Neymar Jr, heeft hen ook binnen het invloedsgebied van internet haters gebracht. Dat is helaas de realiteit en het is heel moeilijk om je daartegen te wapenen”, verklaart Zinnicq-Bergman tegen Nu.cw.

Fake news zal volgens Zinnicq-Bergman niet verdwijnen, zelfs niet na de invoering van nieuwe wetgeving. “Onze verantwoordelijkheid ligt in het zorgvuldig uitvoeren van ons werk en ervoor te zorgen dat onze klanten zich aan de regels houden. We hebben altijd de toezichtregels van de Centrale Bank nageleefd. Helaas hebben we geen enkele invloed op uitspraken die op sociale media worden gedaan.”

“Ik had graag de kans gehad om minister Silvania te informeren over Blaze en deze kwestie, voordat deze fake news berichten naar buiten kwamen. Ik hoop dit alsnog te kunnen doen, nadat de minister is teruggekeerd uit Malta, waar hij deze week de nieuwe kanspelwetgeving presenteert aan de media”, aldus de trustbaas.

Bron: Nu.cw

KKC naschrift

