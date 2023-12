Extra | Journaal 13 december 2023

Door: Sanne van den Boomen



De Kustwacht heeft woensdagochtend een zinkende boot in de omgeving van Jan Thiel geborgen. Dat maakt de Kustwacht Caribisch gebied bekend.

Het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht ontving ‘s ochtends twee meldingen over een zinkend schip. De boeg van het vaartuig was nog net zichtbaar boven water. Een Metal Shark en een helikopter werden ingezet.

Behalve de boot, was er op zee niets bijzonders te zien. De Metal Shark heeft de lege boot naar de Caracasbaai gesleept, waar de politie aanwezig was met een takelwagen om het vaartuig te verplaatsen. De boot is door de politie in beslag genomen. Het gaat om een ‘yola’ type boot.

Een woordvoerder van de Kustwacht verklaart tegenover Nu.cw nog geen uitspraak te kunnen doen over de bemanning van de boot.

Het onderzoek naar het vaartuig en de herkomst ervan wordt momenteel nog onderzocht.

Bron: Nu.cw