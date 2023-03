Nu.cw | Kamervragen: ‘cassatie homohuwelijk volstrekt legitiem’

De Nederlands conservatief-christelijke politieke partij SGP vindt de cassatie tegen het homohuwelijk op Curaçao een volstrekt legitiem middel. Dat blijkt uit vragen die donderdag in een kamerbrief aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) werden gesteld.

“Kunt u bevestigen dat het voor de Caribische landen van het Koninkrijk een volstrekt legitiem middel is om in cassatie te gaan tegen een vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, indien zij van mening zijn dat inbreuk is gemaakt op hun autonome bevoegdheden op grond van het Statuut?” Zo luidt de tweede vraag van de schriftelijke vragen die Roelof Bisschop (SGP) aan Van Huffelen stelt.

In zes andere vragen stelt Bisschop dat het familierecht volgens het Statuut tot de democratische taken van het land behoort en vraagt het SGP-partijlid zich af of van Huffelen bereid is om in gesprek te gaan met lokale gemeenschappen die bezwaren hebben zoals kerken. Daarnaast zegt Bisschop dat de druk die Nederland uitoefent op de regering van Curaçao kan worden ervaren als ‘ideologisch kolonialisme’.

De staatssecretaris heeft nog geen antwoord gegeven op de vragen van Bisschop.

Bron: Nu.cw