CN | Zorgen over financiële onafhankelijkheid van nieuwe toezichthouder op Curaçao

De politie heeft dinsdag een dronken man bij een casino in het Rif-gebied aangehouden. De man was al eerder de toegang ontzegd, maar hij bleef telkens terugkeren.

Nadat de man terugkeerde, bedreigde hij de bewaker. Het bike-team van de politie werd op de melding afgestuurd.

Bij aankomst van de eenheden troffen ze een man aan die in discussie was met de bewaker. Aangezien de man niet was toegestaan ​​om het casino binnen te gaan, werd hij van de locatie verwijderd.

Hij beledigde de autoriteiten en het viel het op dat hij behoorlijk wat alcohol had genuttigd. Vanwege het beledigen van een ambtenaar in functie, bedreiging en verstoring van de openbare orde, is de man aangehouden. Hij zit in voorlopige hechtenis, in afwachting van het onderzoek.

