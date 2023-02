Nu.cw | Curaçao moet 250.000 gulden betalen voor ongeluk carnaval 2014

De overheid is een voorschot van 250.000 gulden verschuldigd aan Maureen Verginie. Tijdens Marcha di Despedida in 2014 is een bouwvallige muur omgevallen, waardoor Verginie een dwarslaesie opliep.

Na een jarenlange vete tussen haar en de overheid, is er begin deze week besloten dat Curaçao binnen twee weken het voorschot moet betalen. Dit schrijft Amigoe.

De procedure loopt al sinds 2018. Richard Pols, de advocaat van Verginie, laat weten dat er eerst een actuariële berekening moet plaatsvinden, voordat het eindvonnis kan worden gewezen. Verginie was 60 jaar toen de muur tijdens carnaval op haar en nog tien andere personen viel. “Ik hoorde gegil om me heen, mensen stapten over me heen en op me, er heerste algehele paniek”, zo liet Verginie in 2014 weten aan Amigoe.

Pols stelt dat het tussenvonnis te verwachten was, na alles wat het incident teweeg heeft gebracht bij Verginie. Daarnaast laat hij weten dat nu het oordeel samenvalt met de carnavalsperiode, de overheid zich nu nóg bewuster moet zijn van de veiligheid van toeschouwers langs de carnavalsroute.

Het tussenvonnis is tot stand gekomen nadat deskundigen zich over de situatie hebben ontfermd, met in gedachte nemend dat Verginie voor het ongeval een fitte en zeer sportieve vrouw was. Daarnaast was het aannemelijk dat ze nog door zou werken bij de belastingdienst, ondanks haar gepensioneerde leeftijd. Desondanks was dit niet mogelijk, omdat het gebouw van de belastingdienst niet de voorzieningen kon bieden die Verginie nodig had om haar werk goed uit te voeren.

“Het is te verwachten dat voor het eindvonnis al deze omstandigheden worden meegenomen.” aldus de deskundigen.

