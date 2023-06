NTR | Paniek bij ouders Curaçao na wijziging reisregels minderjarigen

Iedereen op Curaçao die vanaf 1 juli met een minderjarig kind gaat reizen, moet goed opletten: De regels zijn veranderd.

Een briefje geschreven door een van de ouders dat ze toestemming geven om met het kind te reizen is niet langer geldig. En dat zorgt bij veel ouders, zo net voor de grote vakantie, voor paniek.

Nadat de grootste krant van het eiland, Extra, eerdere deze maand in een artikel het nieuws bracht dat per 1 juli deze regels gaan veranderen is er op sociale media paniek onder ouders uitgebroken. “Wat een gedoe. Wat moet ik nou precies aanvragen? We gaan over twee weken al op vakantie! Echt super onhandig dat dit zo kort voor de grote vakantie wordt ingesteld”, schrijft een moeder op sociale media.

Niet alleen is het voor de ouders onduidelijk wat de nieuwe regels betreft, ook moeten veel ouders dit nieuws vernemen via sociale media. “Is dit niet iets wat de overheid bekent zou moeten maken?”, vraagt een moeder zich op Facebook af.

Niet op de hoogte

Ook blijkt dat het personeel van Kranshi (burgerlijke stand) en van het Gemeenschappelijk Hof van Curaçao en Sint-Maarten (waar het uittreksel van gezag aangevraagd moet worden) nog niet helemaal op de hoogte zijn van de nieuwe regels.

“Ik ben op de dag dat ik het bericht las meteen langsgegaan bij Kranshi. Daar werd ik doorverwezen naar een heel andere locatie. Maar dat klopt niet, ik moest echt bij Kranshi zijn”, vertelt een moeder. Ook een andere moeder geeft aan dat ze tegenstrijdige informatie krijgt bij de verschillende instanties.

Nieuwe regels

Daniella Victorina is jurist bij het Ministerie van Justitie. Zij probeert de afgelopen dagen de bevolking zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe procedure door zoveel mogelijk interviews te geven aan de media.

“De minister heeft vorige week dit besluit getekend maar we zijn hier al een jaar mee bezig. De reden voor deze wijziging is omdat het onduidelijk was wat mensen moesten meenemen als ze met een minderjarig kind reisden. Sommige mensen hadden briefjes mee, anderen weer helemaal niks. Om deze procedure te structureren zijn deze nieuwe regels ingesteld.”

Volgens Victorina reisden veel kinderen zonder een ouder die het gezag heeft of zonder toestemming van de andere ouder, met alle gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld kinderontvoering.

Wachten op website

Het probleem is dan ook niet de gedachte achter het instellen van de nieuwe regels, maar wel de uitvoering daarvan. Online is eigenlijk niets terug te vinden over de procedure waardoor het voor veel mensen onduidelijk is welke documenten zij moeten aanvragen, in welke volgorde en wat ze daarvoor moeten meenemen, voor hun specifieke situatie.

“We hopen dat deze week de website gelanceerd kan worden waar al deze informatie op zal staan. Tot dat zo ver is, geven we de informatie via Facebook en via de media”. Volgens Victorina is de informatie online wel te vinden, maar moet er binnen de website van de overheid gezocht worden op ‘reizen’ of ‘minderjarige’.

Op de vraag waarom deze informatie niet al klaar stond voordat de nieuwe procedure doorgevoerd is, geeft Victorina aan dat “dat inderdaad handiger geweest zou zijn maar dit niet is gelukt”. De informatie zal volgens Victorina uiterlijk maandag (26 juni) beschikbaar zijn op de website van de Curaçaose immigratiedienst.”

Wat moet je precies meenemen? Kom jij er niet uit en heb jij vragen over wat je nu precies moet meenemen en aanvragen, dan kun je terecht bij Afdeling Bentana di Informashon. Zij zijn te bereiken via +599 9 434 1690 of je kan bij ze langsgaan.

Ook kunnen vragen gesteld worden via de Facebookpagina van Ministerio di Hustisia.

Er is volgens Victorina nog geen officieel emailadres of telefoonnummer waar mensen hun vragen kunnen stellen.

Het uittreksel uit het Gezagsregister van het Gemeenschappelijk Hof kan per mail aangevraagd worden via [email protected]

Systemen niet gekoppeld

Op de vraag waarom mensen nu twee keer naar Kranshi en twee keer naar het Gemeenschappelijk Hof moeten om de benodigde documenten aan te vragen geeft Victorina aan dat de systemen tussen deze instanties en de immigratiedienst niet gekoppeld zijn. “Op dit moment is het zo dat de registers nog niet gekoppeld zijn. Dit is wel iets waar we naar toe willen in de toekomst, maar op dit moment is dit nog niet het geval.”

Ook is het nog niet mogelijk om de documenten online aan te vragen, omdat deze mogelijkheid nog gebouwd moet worden in de bestaande systemen. “Bij het Hof is het wel mogelijk om deze documenten via de mail aan te vragen. Maar bij Kranshi kan dit niet”.

Voor iedereen die niet op tijd de juiste documenten heeft kunnen aanvragen, of die niet de juiste papieren bij zich heeft is een overgangsperiode ingesteld. “De nieuwe regels gaan per 1 juli in, maar er is een overgangsperiode tot 1 augustus. Tot die tijd kunnen mensen reizen met de documenten die ze hebben.”

Maar ouders moeten in de tussentijd wel het ouderschap kunnen bewijzen en afhankelijk van de situatie het gezag. “Ik raad iedereen dan ook aan om toch al het nieuwe toestemmingsformulier te gebruiken.”

Spoed? Heb jij met spoed de benodigde papieren nodig om te kunnen reizen, bijvoorbeeld in het geval van overlijden of andere bijzondere gevallen? Dan kun je contact opnemen met de teammanager bij de grens via +5999 6740143. Dit nummer is alleen voor spoedaanvragen, niet voor algemene vragen.

De Wekelijkse Update

Bron: NTR/CaribischNetwerk