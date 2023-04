NTR | Oppositie Curaçao wil debat over medicinale wiet

Dit vinden de verschillende partijen Caribisch Netwerk heeft een rondgang gedaan bij de verschillende partijen in het parlement van Curaçao. Alleen MAN, PAR en KEM blijken op dit moment uitgesproken voorstander te zijn voor het legaliseren van medicinale wiet. MFK (neutraal)

Parlementariërs van de grootste partij van Curaçao, MFK (9 zetels), zijn terughoudend met commentaar geven. Statenlid Eduard Braam geeft aan dat de vraag van Caribisch Netwerk ‘intern zal worden besproken’. Tot die tijd heeft hij geen commentaar. Gilbert Doran zegt dat de productie van medicinale cannabis voor de partij geen prioriteit heeft, maar dat het in de partij nog onderwerp van gesprek is. PAR (voorstander)

Ana Maria Pauletta van oppositiepartij PAR (4 zetels) zegt dat haar partij ‘positief’ tegenover de wet voor medicinale cannabis staat. Ze benadrukt dat de huidige regering heeft gezegd dat het voor hen geen prioriteit is. “Tijdens de regering-Rhuggenaath (2017 – 2021) is er aan de wet gewerkt. Dit vanwege de noodzaak om onze economie te diversifiëren en nieuwe economische pijlers te bouwen. Ook de landen in onze omgeving zijn bezig op dit terrein.” PNP (neutraal/voorzichtig positief)

De PNP-fractie (4 zetels) lijkt verdeeld te zijn over het onderwerp; als fractie is er nog geen officieel standpunt. Gwendell Mercelina van de PNP (4 zetels) laat weten dat hij op 18 juli 2022 een brief aan Eduard Braam, voorzitter van de commissie Gezondheid Natuur en Milieu, heeft gestuurd om informatie te krijgen over het verloop van het wetsvoorstel om de productie van medicinale cannabis mogelijk te maken. De partij PNP heeft volgens hem geen duidelijk standpunt, ‘ook omdat het geen onderdeel is van het regeerakkoord dat de partij heeft met MFK’. Mercelina zegt dat hij wel een voorstander is om stap voor stap cannabis ‘decriminaliseren’. Trabou pa Kòrsou (neutraal)

Statenlid Rennox Calmes van Trabou pa Kòrsou (1 zetel) vindt dat er in de documentatie bij het wetsvoorstel alleen maar positieve dingen aan het voorstel worden benoemd. “Er was geen onderzoek door bijvoorbeeld SOAB, de Algemene Rekenkamer of de Sociaal-Economische Raad bijgevoegd om de gevolgen van de wetswijziging in z’n geheel aan te geven.” Trabou pa Kòrsou wil graag meer onderzoek om te kunnen oordelen of het wetsvoorstel inderdaad een positief effect heeft op de economie en hoeveel werkgelegenheid het oplevert. “Op dit moment ontbreekt de onderbouwing, we willen dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan.” KEM (voorstander)

Statenlid Michelangelo Martines van KEM (1 zetel) wil medicinale wiet legaliseren, laat hij weten op zijn Facebook. Hij wil dat de overheid dat gaat produceren. “Aan de slag, zodat onze mensen werk krijgen.”