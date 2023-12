Opinie | Einde verhaal voor de uitgifte van goklicenties

In de koude en donkere dagen rond de jaarwisseling in Nederland probeert Mila Romijn warmte te brengen. ‘De Curaçaose burgemeester van Lelystad’, zoals Mila Romijn genoemd wordt, heeft dit jaar een nieuwe actie: de duizend-Warme-Winterjassen-actie.

“We willen de mensen de hele winter warm te houden”, zegt Romijn. Ze zit aan het hoofd van een tafel in Ons Winkeltje, een kleine toko in de Zuiderzee wijk in Lelystad waar jassen, warme kleren en sjaals binnen worden gebracht van mensen die het kunnen missen.

Mila Romijn en de vrijwilligers van de stichting Met Inzet Lukt Alles (MILA) verzamelen, selecteren en stomen de jassen en stoppen ze in dozen. In het centrum van Lelystad worden ze uitgedeeld. Het is een gezellige drukte en komen en gaan van mensen.

Verslag: Sam Jones

“Dushi, welkom! Hoe gaat het met je?”, is haar vaste begroeting. Vervolgens bekijkt ze mensen die in haar winkel komen van onder tot boven; een inspectie of het écht goed gaat.

‘Ik zie op tegen de winter, maar dit helpt’

Bij het verdeelpunt stroomt het al gauw vol met mensen die nieuwsgierig zijn naar de actie. ‘Neem gratis een winterjas mee’ staat op bordjes bij de jassen.

Romijn helpt een vrouw met het passen van een warme winterjas. “Ik zie best wel op tegen deze tijd van het jaar,” zegt de vrouw.

“Maar daar wil ik liever verder niet over praten.” Mila zegt niet veel maar stopt een sjaal toe. De vrouw glimlacht verlegen: “Ja, dit helpt wel een beetje.”

Een jonge man is enthousiast over de actie van zijn eilandgenoot. “Het is hartstikke koud en daarom vind ik dit een supermooi initiatief.”

Hij zegt veel te hebben aan Romijn. “Toen ik het wat minder had heeft ze mij ook geholpen met een wasmachine.”

Veel Caribische Nederlanders zie je niet in Lelystad, maar Mila Romijn weet wel dat ze er zijn. “Ze komen het huis niet uit in deze tijd van het jaar. Het is te koud!”, zegt ze lachend.

Romijn denkt dat sommigen zich ook schamen om hun verhaal te doen. “Ik zeg tegen ze: kom een keer in het winkeltje.” Ze mogen dan voor een paar euro of gratis een warme kleren menen.”

Een man is zichtbaar blij als hij een mooie winterjas krijgt. Romijn is kritisch te zijn op wie ze gratis jassen meegeeft. De man zegt dat hij ook nog een vrouw en kinderen thuis heeft die een jas nodig hebben. “Breng je vrouw en kinderen”, zegt Romijn beslist. “Dan mogen ze ook een jas uitkiezen.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk