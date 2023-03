NTR | Nathan gearresteerd tijdens carnaval om outfit: ‘De politie is homofoob’

Gearresteerd worden omdat je als man hakken en make-up draagt tijdens carnaval? Op Curaçao beschuldigt Nathan (28) de politie van homofobie. “Mijn vertrouwen in de politie is helemaal weg.”

Eigenlijk wil hij binnenkort weer op zijn eiland Curaçao gaan wonen. Maar Nathan is er even om carnaval mee te maken. Er is een extra goede reden daarvoor, vertelt hij. “Mijn vriend loopt mee in de parade, dus natuurlijk ga je dan kijken!”

Nathan is ‘pas een jaar uit de kast’, na een jarenlange strijd om zichzelf te durven zijn. Om meer zelfvertrouwen te krijgen, probeert hij uit zijn comfort zone te gaan. “Ik mag prima hakken en make-up dragen. Juist tijdens de teener parade, omdat tieners dit al gewend zijn.”

De parade komt er bijna aan. “Ineens word ik aangesproken door een agent. Hij wijst naar mijn outfit en roept dat het hem helemaal niet bevalt. Dan zegt hij heel streng dat ik onmiddellijk moet vertrekken.”

Hij heeft make-up aan, oorbellen, een lang shirt die aan de zijkanten open is. Dat shirt bedekt de korte zwarte legging die hij aanheeft. En hij draagt hakken.

Nathan is ‘verbaasd’ dat de agent hem weg wil hebben. “Heel beleefd vraag ik aan de agent: waarom niet? Er liepen de hele avond politieagenten langs; geen van hen had me eerder aangesproken.”

“Als ik een andere agent vraag of ze iemand mogen wegsturen vanwege een outfit, loopt de ‘boze’ agent terug. Hij trekt keihard aan mijn arm en slaat mij gelijk in de boeien. De reden? Ik heb geen gehoor gegeven aan zijn bevel om te vertrekken.”

Urenlang in de cel

Hij belandt op het politiebureau. “Er werden vingerafdrukken van mij afgenomen en foto’s van me gemaakt. Daarna werd ik door een officier van justitie bevraagd. Hij zei gelijk dat ik niet word vervolgd en geen boete hoef te betalen. Onvoldoende wettig bewijs om me te vervolgen, staat in de brief die ik heb gekregen.”

“Sommige mensen kunnen mijn outfit ordinair vinden. Maar dat is zó subjectief. Vrouwen die hun tepels met een stickertje bedekken en in een string dansen, dat is geen enkel probleem. Er lopen mannen rond met hun blote bovenlijf, in een super korte legging. Dat had ik ook aan, maar met een oversized shirt, hakken, oorbellen en make-up. Zeg gewoon wat het is: homofobie.”

‘Politie jouw beste vriend? Vertrouwen is helemaal weg’

Eigenlijk wilde Nathan daarna even alle emoties opzijzetten om ‘gewoon weer carnaval te kunnen vieren’. Maar hij is daarna vooral thuisgebleven.

“Zo’n onrecht raakt je diep. Het is discriminatie en machtsmisbruik door de politie, dat zei ik al tegen de officier van justitie. Ik ben juist in de buurt van de politie gaan staan om me veilig te voelen, ook omdat ik alleen was en wat verlegen ben.”

Nathan krijgt hulp van een psycholoog, vertelt hij. “Ik wil dit trauma verwerken. Ik wil vooral dat gevoel van vertrouwen terugkrijgen.”

“Eerlijk, ik voelde me door de open opstelling van de officier veilig om me te uiten. Maar hoe kan ik me nog veilig voelen, als agenten mij discrimineren en onze grondwet vertrappen?”

“Ik voel echt dat mijn vertrouwen in de politie nu helemaal weg is”, zegt hij. “Dat ik daar zo’n gevoel aan overhoud, vind ik zo ontzettend kwalijk. Want juist in een democratie zou je de politie als een vriend moeten zien. Ze willen trouwens niet zeggen wie de agenten zijn die me hebben gearresteerd.”

‘Ga niet in discussie met de politie’

Het bekende advies: ga niet in discussie met de politie tijdens carnaval, vanwege het zero-tolerance-beleid. “Dat snap ik aan de ene kant wel. Want als ik mijn mond had gehouden, was ik niet gearresteerd.”

“Zeker als je vindt dat de politie zich niet aan de wet houdt, dan mag ik hopen dat íedereen zich dan uitspreekt. Ik wilde gewoon weten waarom de politieagent mij dreigde te arresteren.”

Nathan denkt er over na om een klacht in te dienen. “Ik wil niet alleen excuses van de politie, maar ook horen wat ze gaan doen tegen homofobie onder agenten. De politie moet haar verantwoordelijkheid nemen.”

Caribisch Netwerk heeft de Korps Politie Curaçao afgelopen week om een reactie gevraagd. Ze kunnen pas volgende week op de schriftelijke vragen ingaan. Een woordvoerder heeft laten weten dat het momenteel intern wordt uitgezocht.

