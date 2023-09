NTR | ‘Kijk, plastic recyclen op Curaçao heeft wél zin!’

Wat begon met wat plastic recyclen in haar achtertuin op Curaçao, is nu uitgegroeid tot een bedrijf waar mensen eindelijk weer aan een baan kunnen komen. “Ze inspireren hun omgeving”, ziet initiatiefnemer Sabine Berendse.

In de kamers van het landhuis zijn medewerkers druk met het schoonmaken, sorteren en verwerken van plastic flessen. Anderen staan achter de versnippermachine. En in een gekoelde ruimte controleren collega’s of de ontwerpen goed uit de 3-D printers rollen.

Haar bedrijf Green Phenix maakt van alles van gerecycled plastic: vazen, zittingen voor stoelen, bakstenen. De sociale onderneming heeft dertien mensen in vaste dienst, die lang niet aan een baan konden komen. In totaal werken er 24 mensen die langdurig werkloos waren.

Sabine kan zich voorstellen dat mensen schrikken van de prijzen van de artikelen. De opslag en verwerking kost geld. “Maar onze producten zijn bijzonder, ze hebben een verhaal. Het is niet zomaar een plantenbak. Daarvoor zijn eerst een x-aantal flessen verwerkt en is een ontwerp gemaakt. Allemaal door mensen uit het leer-werktraject.”

Werk voor werklozen

Dat het project zo’n grote positieve sociale impact zou hebben, had Sabine nooit gedacht. Het bedrijf werkt samen met het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW) om mensen die afhankelijk zijn van een onderstandsuitkering aan werk te helpen.

Ze leveren een bijdrage aan een schoner eiland. “Heel goed voor het gevoel van eigenwaarde”, weet Sabine na een studie psychologie. “Ik durf te zeggen dat wij een van de meest succesvolle projecten zijn als het gaat om mensen weer op de been te helpen.”

“Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs. Zij vertellen hun familieleden over het hergebruik van plastic en maken zich sterk voor verzamelpunten in de buurt.”

Curaçao is een klein land. Toch is Sabine ervan overtuigd dat recyclen zin heeft. “Als je het op zo’n afgebakend eiland goed doet, kun je een voorbeeld zijn voor andere landen en regio’s. Het is niet eenvoudig om op kleine schaal over te stappen naar een circulair systeem. Maar een kleine testmarkt is waardevol als casestudy voor grote commerciële bedrijven.”

Dit is nog maar het begin. Sabine wil veel meer zijn dan een recyclefabriek. Zij wil ruimte bieden aan creatieve breinen. “Die kunnen dan de toffe dingen die ze hebben bedacht hier bij ons maken. Wij bieden de grondstoffen, de machines en eventueel begeleiding.” Het is haar droomfabriek: een ‘recycling makers space’. “Daar dagen we mensen uit om op een duurzame manier naar dingen te kijken.”

Kunuku Man niet te stoppen Al jaren krijgt de Kunuku Man vrijwilligers op de been om voor schoonmaakacties op Curaçao. Als hij in 2014 met ‘zijn meisie’ naar het eiland verhuist, gaat de vuilgrijper als eerste mee. Na een oproep op de Facebookpagina ‘Durf te vragen’ is een clubje diehards overgebleven. Mensen konden tot voor kort ook geld van hem krijgen voor het recyclen bij Green Phenix: vijf cent krijgen per plastic flesje en een gulden voor een kilo blikjes. Een meisje krijgt op de laatste actiedag een extraatje voor haar bijdrage. Ze krijgt gelijk ook de opdracht om eens binnen te kijken bij het recyclebedrijf en daarover een spreekbeurt te houden op school. De actie heeft na veertien inzameldagen grofweg 90.000 plastic flessen opgeleverd en precies 33.150 aluminium blikjes (443 kilo). Het geld voor de actie is op, maar de Kunuku Man en zijn aanhang gaan onvermoeid verder met het opruimen van afval langs wegen, in buurten en bij stranden. “Blijf naar Green Phenix komen om te recyclen! Een schone omgeving is goed voor je mentale en fysieke gezondheid en belangrijk voor het toerisme. Ik ga door tot mijn dood, of tot er geen afval meer op straat ligt.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk