NTR | Kerst op Curaçao: ‘Als die dure stroom maar niet wéér uitvalt’

De tuin en huis versieren met kerstverlichting; voor veel mensen is het een van de mooiste tradities van Curaçao. Maar dit jaar zie je daar opvallend weinig van. Er zijn meer kopzorgen: de koelkast met de kerstham en ayaka’s.. Wat als de stroom wéér uitvalt?

Verkopers van kerstbomen en kerstversiering klagen dat er dit jaar weinig is verkocht. Restaurants klagen dat de klandizie vooral van toeristen moet komen. Dat toerisme heeft rond de feestdagen juist een klap gekregen door het wegvallen van de tweede dagelijkse vlucht van KLM in de laatste maanden van 2022 en eerste maanden van 2023.

Curaçao bevindt zich al jaren in economisch lastige situatie: de economie krimpt vooral in de afgelopen tien jaar. Het eiland is nog niet bovenop de corona-crisis en de wereldwijde inflatie is te merken in de supermarkten. Dat leidt er onder meer toe dat ‘luxe’ producten minder worden verkocht.

Waar blijft de kerstverlichting op het eiland?

Ondanks de moeilijke situatie, probeert het eiland met een positief gevoel 2023 in te gaan. Zo is Willemstad versierd met kerstverlichting. Via een wedstrijd nutsbedrijf Aqualectra probeert samen met de overheid mensen zover te krijgen om buiten kerstverlichting aan te brengen. Voor de best versierde huizen, bedrijven of openbare ruimtes zijn er geldprijzen tot wel 2.500 gulden.

Normaal pakken verschillende dagbladen uit met pagina’s vol foto’s van versierde woningen, tv-items in de nieuwsuitzendingen. Dit jaar niet. Wie ‘s avonds rondrijdt op het eiland, zal ook opvallend weinig huizen versierd zien. In sommige wijken is geen enkele verwijzing naar Kerst te zien.

De verschillende kerken denken te weten waarom. Ze horen dit jaar veel over gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen en in ieder geval niets extra’s aan Kerst kunnen uitgeven. Armoede op het eiland ís ook vaak verborgen, zeggen de kerken. Maar dat de traditie van kerstverlichting nu niet leeft, geeft volgens sociale werkers ook ‘een duidelijk beeld van de verborgen economische crisis’.

Is er wel stroom op de feestdagen?

Er is een andere zorg voor: of ze op de feestdagen wel echt kunnen rekenen op elektriciteit. Vijf dagen voor Eerste Kerstdag zaten veel wijken op Curaçao zonder stroom. Op straat, bij de supermarkt en op de radio hoor je geklaag daarover.

De ‘onderbreking’, zo noemt Aqualectra het, duurde in de meeste wijken vier uur (tussen 14.00 en 18.00 uur). Tot grote frustratie van inwoners in het oostelijk gedeelte van het eiland, valt de elektriciteit opnieuw weg rond 11.00 uur ‘s avonds als mensen richting bed gaan. Opnieuw duurt het enkele uren. Slapen in de warmte, zonder ventilator of airco, is voor veel mensen een moeilijke opgave.

De stroomuitval van de afgelopen dagen doen veel mensen denken aan de rampweek van december 2020: met drie black-outs op (7, 10 en 12 december) was het hele eiland zonder stroom. De meeste mensen zaten meer dan 40 uur zonder stroom. Een groot gedeelte van Bandabou tien uur langer, toen tijdens werkzaamheden een elektriciteiskabel werd vernield.

Terwijl veel mensen de laatste kerstboodschappen doen, luiden andere zorgen: als de kerstham niet bederft en als de koelkast bovendien niet kapot gaat door het plotseling komen en gaan van de stroomvoorziening, bijvoorbeeld.

Een nachtmerrie: de kerstham moeten weggooien

De Caribische hitte, zelfs in de koelere decembermaand, helpt daar niet bij om de zorgen te verminderen. Voor veel huishoudens betekent zo’n lange stroomuitval dat ze het relatief dure eten en producten die ze in de koelkast hebben staan moeten weggooien.

Of de zorgen terecht zijn of niet: in de wijken in het oosten van het eiland – die dubbel werden getroffen – zijn sommige mensen al ruim voor Kerst begonnen met het bakken en braden van vlees, om zo te voorkomen dat het bederft als de stroom onverwachts lang uitvalt, zoals in 2021. Vlees in de diepvries bederft pas als de stroom meer dan 24 uur achter elkaar uitvalt, zeggen anderen.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk