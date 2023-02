NTR | ‘Heel blij dat carnaval weer doorgaat! Goed voor de economie van Curaçao’

Curaçao heeft door de pandemie het maar liefst twee jaar zonder carnaval moeten doen. Maar nu het dit keer wel kan doorgaan, is de animo groter dan daarvoor zien belangenorganisaties. “Dit is heel goed voor de economie.”

Harde cijfers zijn er nog niet over de carnavalsperiode, maar ‘de hotels zijn allemaal heel goed bezet’, zegt Hans Slier van Chata (Curaçao Hospitality & Tourism Association).

“Het is nog steeds een mix aan toeristen”, vertelt Slier. “Met Europa zit het nu wat moeilijk omdat de vluchten beperkt zijn. Dus ik denk dat er relatief veel mensen uit Amerika en Zuid-Amerika er zijn. “Ons carnaval wordt in de regio zelf ook hoog gewaardeerd. Het trekt veel mensen uit de Caribbean en Suriname.”

“Carnaval is het grootste, belangrijkste evenement voor het eiland”, vertelt Slier. “Dit jaar gaat dan het North Sea Festival niet door, maar we hebben wel de Blues Festival. Dit soort festivals zetten ons internationaal op de kaart.”

Carnaval is ‘heel goed’ voor de economie. “En het gaat niet per se om de hotels”, vertelt Slier. “Het begínt bij de hotels en het CTB die toeristen trekken. Maar het is de hele economie die profiteert. Zoals de autoverhuur, de duikscholen en de excursies. Maar uiteindelijk profiteren ook de banken, supermarkten, alle importeurs en restaurants. Wij zijn dus echt blij dat carnaval er weer is.”

Internationale media en influencers op het eiland

Het toerismebureau zegt maanden bezig te zijn geweest ‘met internationale promotie’ om zo veel mogelijk toeristen te trekken. De interesse is ook ‘ietsje groter dan voor de pandemie’, zegt directeur Muryad de Bruin.

“We hebben ook een goede relatie met internationale media en ook daar zie je dat er meer interesse is. We zijn helemaal voorbereid om hun de beste kant van ons eiland te laten zien. Er zijn ook influencers gekomen om ons carnaval te coveren.”

Hoe schoon blijft Curaçao?

Het toerismebureau wil dat het Curaçaose carnaval ‘ook internationaal gezien succesvol wordt’, maar er is wel een punt van zorg. “Een heel belangrijk aspect is hoe schoon ons eiland is”, vertelt De Bruin. “Dus het schoonhouden staat voor ons hoog op de agenda.”

Het eiland worstelt namelijk met zwerfvuil op straat en het dumpen van grofvuil in de natuur. Minister Cooper (Transport) wil op termijn hard gaan ingrijpen. Voertuigen die gebruikt worden voor illegale dumps moeten worden afgepakt en geplet worden, zei hij eerder. Het is ook te beluisteren in podcast-aflevering van ‘De Vergeten Klimaatcrisis‘.

Positieve geluiden over rest van het jaar

Chata baalt ervan dat KLM in oktober van twee-dagelijkse vluchten naar een keer per dag is gegaan. ‘Een kwart minder’ toeristen uit Nederland. Toch is er optimisme te horen bij Chata. “Want dat gaat per april terugkomen”, zegt Slier. “Dan worden het weer meerdere vluchten.”

“Bovendien gaat over het algemeen toch al heel goed met de toerisme-industrie op Curaçao.”

