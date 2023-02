NTR | Giselle Mc William: ‘Tijd voor een vrouw als premier op Curaçao’

Statenlid Giselle Mc William (51) is de eerste vrouw geworden als partijleider van MAN. Haar ambitie is ook de eerste vrouwelijke premier van het land Curaçao worden. “En daadwerkelijk iets doen aan de positie van de vrouw op het eiland.”

De voormalige Nederlandse Antillen hebben verschillende vrouwen als minister-president gehad. Curaçao heeft sinds 2010 (toen het eiland een eigen regering en parlement heeft) alleen mannen als premier geleverd.

Wat betekent uw benoeming voor de partij?

“Op de eerste plaats het feit dat ze voor het eerst een vrouwelijke leider hebben. Maandag 6 februari vierde de Movementu Alsa Nashon (MAN) haar 52e verjaardag. Ik ben de zevende leider, maar de eerste vrouw. Dat is bijzonder. Ik zie het als een uitdaging. Ik wil de stempel van Giselle op de partij drukken; een vrouwelijke touch.”

Wat bedoelt u met een vrouwelijke touch?

“Mijn intentie is om het sociale gezicht duidelijk naar voren te brengen. Als sociaal persoon en overtuigd sociaal-democraat wil ik dat dat meer naar voren komt in onze partij.”

Wat betekent dat concreet?

“Onderwijs en economie zijn twee belangrijke punten. We moeten streven naar een inrichting van ons onderwijs waar geen kind achterblijft. Ieder kind moet zonder barrières les kunnen krijgen. Wat betreft de economie, die stond de afgelopen jaren erg onder druk. We plukken nu de vruchten van de groei van het toerisme. Maar toerisme is niet alles. We moeten de economie moeten blijven diversifiëren, dat is een must.”

“Laten we nieuwe economieën creëren: zoals de cannabis-industrie voor medicinale doeleinden, energie transitie, waterstof productie, LNG-plants, zonne-energie. Daarmee kunnen we meer banen creëren en zijn we minder afhankelijk van de olie vanuit het buitenland.”

“Wat betreft het sociale aspect, vind ik dat we steun moeten geven aan de mensen die het echt nodig hebben. Omdat voor elkaar te krijgen moeten we meer onderzoek doen.”

“Ik wil mensen voor de lange termijn geholpen hebben, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van de overheid. Dat betekent: werkgelegenheid, om- en bijscholing. Dat is allemaal niet makkelijk, maar we moeten aan de slag en eerlijk zijn.”

Mensen horen liever positieve verhalen.

“We zullen meer informatie moeten geven aan de bevolking, zoals onze naam al aangeeft. Alsa nashon (de natie verheffen): we moeten het volk naar een hoger niveau brengen. De bevolking moet kritische vragen kunnen stellen, want dan zullen wij eerlijk antwoord geven. Het is niet makkelijk om eerlijk te zijn, maar het is wel tijd om dat te doen. De meeste mensen weten nu eenmaal wat valse beloften zijn en wat niet.”

De volgende verkiezingen staan gepland voor 2025. Wat is uw doel?

“Sowieso dat we als MAN kunnen regeren. Dat we kunnen we doen wat we beloven. Het mooiste is als we de premier kunnen leveren.”

U wil de volgende premier worden.

“Natuurlijk gaan we daarvoor. Ambitie is belangrijk. Jammer genoeg zien mensen dat soms als arrogantie. Ik ben niet arrogant. Een politieke partij moet de instelling hebben om verkiezingen te winnen. Je moet de lat hoog leggen om het maximale te bereiken.”

U bent de eerste vrouw die leider is geworden van MAN. Is dat niet vreemd?

“Dat zeggen veel mensen”, zegt Mc William lachend. “MAN had altijd sterke vrouwen, maar er is kennelijk nooit een moment geweest dat een vrouw het leiderschap aan wilde gaan. De timing was er niet, maar de wil is er altijd wel geweest binnen de partij.”

“In de partij zaten veel sterke vrouwen, zoals de huidige gouverneur Lucille George-Wout. Maar je hebt gelijk, het is vreemd dat het 52 jaar heeft moeten duren.”

Als Nederlandse Antillen hebben we vroeger meerdere vrouwelijke premiers gehad, terwijl Nederland er nooit een heeft gekend. Tegelijkertijd heeft u in de afgelopen jaren als parlementariër vaak uw zorgen geuit over de positie van de vrouw op Curaçao.

“De situatie is niet rooskleurig. Als minister van Economische Ontwikkeling (2019-2020) merkte ik dat we er zeker nog niet zijn. Het is zeker niet makkelijk voor een redelijk jonge vrouw in de samenleving. Ondanks alle vrouwelijke premiers en vrouwen in belangrijke posities, hebben we nog een lange weg te gaan. Het gaat om eerlijke kansen voor iedereen. Maar het machismo is nog steeds aanwezig.”

In hoeverre speelt machismo een rol op Curaçao?

“We denken dat we er al zijn en dat vrouwen hun plaats in de samenleving hebben. Het is niet iets van alleen de oudere generatie, óók onder jongeren zie je het nog. Dat heeft ook te maken met opvoeding en hoe mensen de wereld zien. Ik vind dat er te weinig over wordt gepraat.”

“Ook voor wat betreft de aanpak van mishandeling van vrouwen in de relationele sfeer. De politie wordt vaak gebeld voor relationeel geweld. Vrouwen worden bont en blauw geslagen en kinderen raken getraumatiseerd worden. Het is een groot probleem.”

Wat maakte u dan als vrouw mee in uw functie als minister?

“Het was een confrontatie met de realiteit. Als vrouw – die niet op haar mondje is gevallen en zaken wil realiseren – was het niet makkelijk. Ik had het gevoel dat sommige mannen me niet serieus namen als minister.”

“De positie van minister van Economische Ontwikkeling is bijna altijd door mannen vervuld, alleen Suzy Camelia-Römer heeft het enkele jaren gedaan in de Nederlandse Antillen (1999-2002). Maar verder waren het altijd mannen, een vrouw was voor sommige groeperingen even wennen.”

“Je merkt het ook in de samenleving. Als de stem van een vrouw omhooggaat in een discussie of debat, dan is ze emotioneel. Als een man hard gaat praten en een rood hoofd krijgt, dan is hij stoer en sterk.”

“Een vrouw krijgt veel eerder een negatief stempel. Niet alleen door mannen, óók door vrouwen onderling. Maar goed, dat is iets waar we aan moeten werken. Want iedereen moet een eerlijke kans krijgen.”

Bron: NTR/Caribisch Netwerk