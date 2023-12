NTR | Geitenhouders Bonaire vrezen voor ‘afslachting’ door honden

Op Bonaire zien verschillende geitenhouders (kunukero) dat hun dieren worden doodgebeten door loslopende honden.

Niet alleen de financiële schade is groot, ook emotioneel komt de klap hard aan. “Ik kon bijna janken van het zien van wéér zo’n slachtpartij”, zegt kunukero Toyan Frans.

Frans is al 40 jaar geitenhouder. In minder dan een maand is hij 29 geiten kwijtgeraakt doordat ze doodgebeten zijn door loslopende honden.

“Ik kom op mijn kunuku aan en zie gelijk dat er een hele slachtpartij heeft plaastgevonden. In één klap was ik 13 geiten kwijt. Zelfs hun ingewanden lagen op de grond. Ik had liever gewild dat ze de geiten helemaal hadden opgegeten.”

Een week later werden 16 geiten weer aangevallen en doodgebeten door honden. “Met hart en ziel zorg je voor deze dieren. Het is een soort hobby en ik houd van mijn dieren. Per maand geeft ik wel 400 dollar aan voer voor ze uit. Dit doe je toch niet zomaar? Dit doe je omdat je van je dieren houdt”, zegt hij met tranen in zijn ogen.

Om te voorkomen dat nog meer van geiten worden doodgebeten, zegt Frans een van de honden te hebben afgeschoten.

“Ik ben de hele nacht op de kunuku gebleven, wachtend op die honden. Die honden hebben eigenaren, maar ze dragen geen halsband. Je weet niet van wie ze zijn en ik kan de schade niet op hun verhalen.”

Meerdere veehouders hebben met dit probleem te maken. De lokale politiek zegt hier ook aandacht voor te hebben. “Ik wil niets horen over de politiek! Want er komt maar geen oplossing”, zegt een andere kunukero die Caribisch Netwerk heeft gesproken.

Ook deze veehouder zegt nu honden te willen gaan afschieten. “Ik zorg zelf wel voor een oplossing en ik wil niemand horen klagen over mijn manier van handelen.”

‘Ga honden niet afschieten’

Hondentrainer Norbert Tadema, die vaker hondenwelzijn in de Bonairiaanse media en politiek aankaart, zegt met de kunukero’s mee te leven. Tegelijkertijd vindt hij dat de kunukero zijn of haar eigen verantwoordelijkheid moet nemen.

“Hij moet zorgen dat zijn kunuku goed omheind is zodat honden niet op zijn terrein kunnen komen”, zegt Tadema. “En geiten horen ook niet op straat te lopen.”

Volgens Tadema ligt de schuld bij de overheid die jarenlang niet zou optreden tegen loslopende honden en geiten. “Maar de wet wordt niet gehandhaafd. Ga dus honden niet afschieten”, zegt de hondentrainer.

Mogen veehouders vuurwapens gebruiken?

Ook de politie ziet dat het aantal gevallen toeneemt van honden die geiten of schapen doodbijten.

De vraag is: mogen de geitenhouders de loslopende honden doodschieten? “Als een kunukero een vergunning heeft en zich aan de gestelde voorwaarden houdt, is het volkomen legaal om acties te ondernemen om hun vee te beschermen”, laat een woordvoerder van de politie weten.

“Een kunukero mag een vuurwapen hebben, maar het mag zich alleen op zijn kunuku bevinden. Hij mag er alleen dáár gebruik van maken en het mag alleen gebruikt worden om de reden die hij in de aanvraag voor zijn vergunning heeft aangegeven”, aldus de politie. “Voor de meeste boeren is dit om hun vee te beschermen tegen loslopende honden.”

Boswachters

Volgens kunukero Frans is de oplossing simpeler dan het lijkt. “Zorgt dat de boswachters weer terugkomen, zoals die er vroeger waren. Toen had je wel controle en was het probleem lang niet zo groot.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk