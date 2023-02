NTR | Doodschieten of inslapen? ‘Politie op Bonaire kan niet met honden omgaan’

Hondeninstructeur Norbert Tadema dient een klacht in tegen de politie op Bonaire. Honden worden na een bijtincident vaak onterecht ingeslapen of zelfs doodgeschoten door agenten, zegt hij.

Tadema zegt de klacht in te dienen namens een groep hondeneigenaren. In de afgelopen drie maanden heeft de politie 19 honden in laten slapen en zijn er 6 doodgeschoten.

“De politie is niet getraind in het omgaan met honden. Territoriaal gedrag wordt gelijk gezien als agressie.”

Tadema vindt het zorgelijk dat op Bonaire dat ‘een politieagent jouw hond kan afschieten zonder dat ze op de proef kunnen worden gesteld’.

Hij beticht de politie van machtsmisbruik. Hondeneigenaren hebben volgens hem niets in te brengen wanneer de politie besluit een hond te doden. Er zijn volgens hem zelfs gevallen waarbij de eigenaar niet op de hoogte was.

Tadema benadrukt dat hij vooral zou willen samenwerken met de autoriteiten zodat er verbetering komt. Hij zegt de politie te willen helpen met trainingen vooraf en advies bij incidenten.

Wat voor effect heeft het op de eigenaar?

“In bijna alle gevallen is er sprake van een trauma bij de gedupeerde hondenbezitters”, zegt de hondentrainer. “Dat komt ook omdat zij geen weerwoord mogen geven of er wordt in zijn geheel niet geluisterd.”

“Er wordt niet naar de echte toedracht onderzocht. Bijvoorbeeld of er werd geschopt naar een hond of zoals laatst in een eigen persbericht van de politie: dat iemand met stenen ging gooien, wat hetzelfde is als olie op het vuur gooien.”

Op het politiebureau wordt incidenten bijgehouden, maar die informatie kunnen mensen niet opvragen. Er wordt pas een proces-verbaal gemaakt wanneer er een aangifte is of er sprake is van een boete van het Openbaar Ministerie, zegt de politie in een reactie. “In zo’n geval wordt de hondenbezitter gehoord als verdachte, mocht de hond ernstige verwondingen hebben veroorzaakt.”

Hoe om te gaan met agressieve honden?

De vraag is: hoe om te gaan met agressieve honden? De politie benadrukt dat ze volgens de regels handelen. “De voornaamste taak van de politie is waarborgen van veiligheid”, zegt een woordvoerder. “In geval van een agressieve hond op straat, doet de politie haar werk door de hond te laten inslapen. Als het gaat om een acute situatie, wordt de hond gelijk afgemaakt.”

Tadema is het daar niet mee eens. “Indien een hond op straat loopt moet er worden gehandhaaft. Dus, niet metéén laten inslapen of gaan doodschieten.”

“Het hondenprobleem een gecreëerd gedrag door het ontbreken van handhaving door de jaren heen, immers inslapen en doodschieten gaat sneller en het probleem is opgelost.”

Volgens de hondentrainer gaan veruit de meeste bijtincidenten op Bonaire om een ‘aanbeet’, dus niet dat honden zomaar gaan aanvallen. “Helaas zijn mensen vaak bang voor honden. Soms proberen ze de hond op een afstand te houden door met stenen te gaan gooien. Dat zorgt ervoor dat de hond zich bedreigd gaat voelen en zich gaat verdedigen. Dat doen ze door te bijten, het is een natuurlijk instinct.”

“We wachten de klachtenbehandeling af dat door Bureau Interne Zaken zal worden behandeld. Daarna kijken we of we vervolgstappen gaan ondernemen”, zegt hij. “Bijvoorbeeld door in Nederland opheldering te gaan vragen.”

Tadema staat op de kandidatenlijst van het politieke partij M21 die aan de komende verkiezing deelneemt.

Bron: NTR/CaribischNetwerk