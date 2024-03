NTR | Dick Advocaat: ‘Spelers kiezen moeilijk voor elftal Curaçao’

Dick Advocaat, de kersverse bondscoach van Curaçao, staat voor een grote uitdaging. “Het is echt moeilijk om spelers ervan te overtuigen voor Curaçao te kiezen”, vertelt hij in het tv-programma Veronica Offside.

Advocaat (76), de gelouterde oefenmeester, werd in januari gepresenteerd door de Curaçaose voetbalbond FFK. Het doel: kwalificatie voor het WK 2026 in Amerika, Canada en Mexico.

Eind januari presenteerde de nieuwe bondscoach zich aan de Curaçaose pers, bij een hotel-lounge met uitzicht over het strand net na het ondergaan van de zon en met een lekker briesje in de rug. Advocaat straalde. Hij gaf aan dat zijn eerste stap als bondscoach is om spelers met Curaçaose achtergrond te overtuigen om voor het nationale team te kiezen en niet te wachten of ze ooit nog in het Nederlands elftal kunnen spelen.

Advocaat zei toen: “Voor ons is belangrijk dat er bij de FFK een goede organisatie staat, dat is nu het geval. En dat er meer goede spelers met Curaçaose roots mee gaan doen. In de afgelopen jaren hebben veel goede spelers afgehaakt. Dat willen we veranderen.”

“Er wordt gesproken met in totaal acht nieuwe spelers. Sommigen zijn al overtuigd, met anderen moeten we nog verder praten. Maar ik heb er vertrouwen in dat er een paar goede nieuwe spelers zich aansluiten.” Namen wilde hij niet noemen.

Nederlands elftal

Ruim een maand later bij Veronica Offside geeft hij toe dat het toch lastiger is dan verwacht.

De oefenmeester heeft in ieder geval Riechedly Bazoer (AZ), Joshua Brenet (FC Twente), Tahith Chong (Luton Town), Sontje Hansen (NEC), Justin Kluivert (AFC Bournemouth), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (PSV) en Tommy St. Jago (Willem II) benaderd.

“Ik denk zelf niet dat je nog in het Nederlands elftal kan komen als je 24 of 25 bent. Maar dat ga ik ze niet zeggen”, aldus Advocaat, die aangaf dat hij het ze indirect toch heeft verteld.

Binnenkort belegt Curaçao een eerste trainingskamp onder de nieuwe bondscoach. Spelers die ingaan op de uitnodiging, maken nog geen definitieve interlandkeuze. “Dat trainingskamp betekent niet dat je niet meer mag spelen voor het Nederlands elftal.”

De zoon van Patrick Kluivert

“Er hebben er toch twee of drie nee gezegd”, vertelt Advocaat na aandringen van presentator Wilfred Genee. “Ik noem geen namen. Van sommigen begrijp ik het. Als je 21 bent en je hebt alle jeugdelftallen doorlopen…”

De keuzeheer geeft aan dat Chong nog twijfelt. “Kluivert? Een jongen die heel duidelijk was. Dat vind ik prima.”

De zoon van Patrick Kluivert heeft bedankt voor het aanbod, omdat hij nog altijd op een doorbraak in Oranje wacht.

“Meer ga ik niet zeggen”, benadrukt Advocaat, om zich toch nog eenmaal te laten verleiden door presentator Wilfred Genee. “Sambo gaat ook niet mee.”

Van Bazoer weet de trainer niet of hij interesse heeft. “Want hij heeft niet gereageerd”, aldus de Curaçaose bondscoach. “Het is toch gek dat hij niet reageert? Dat is een heel goede voetballer.”

‘Nieuwe jongens’

Bij de presentatie van Advocaat in januari gaf ook de kersverse technisch directeur Khalid Sinouh aan dat er hard wordt gewerkt om ‘nieuwe jongens’ erbij te halen.

Dick Advocaat, oud- bondscoach van Oranje, Rusland, Servië, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea en België en oud-trainer van onder meer Feyenoord, PSV, AZ, Sunderland, Fenerbahçe, Zenit Sint-Petersburg en Rangers benadrukte toen nadrukkelijk dat hij mogelijkheden ziet voor WK-kwalificatie. Maar ook dat hij wist dat het hard werken kan zijn.

“Als we alleen maar waren gekomen voor het mooie weer, hadden we ook in Spanje op het strand kunnen gaan liggen”, aldus de ‘Kleine Generaal’ eind januari.

WK-kwalificatie Curaçao

Curaçao zit voor de WK-kwalificatiewedstrijden in poule C met Haïti, Sint Lucia, Barbados en Aruba. Curacao staat op de 90e plaats van de FIFA-ranking, Haïti is een positie hoger op de 89e plaats. Sint Lucia, Barbados en Aruba staan veel lager.

In juni zijn de eerste kwalificatiewedstrijden voor het WK.

Bron: NTR/CaribischNetwerk