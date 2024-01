Extra | Journaal 24 januari 2024

Het Daily Meal Program (DMP) kijkt met voldoening terug op het afgelopen jaar, waarin het gedurende 50 weken, drie keer per week, 200 maaltijden per dag heeft bereid.

“Wij hebben een goed jaar achter de rug, dankzij enorme donaties die wij ook dit jaar weer ontvangen hebben. Vertelt Anneke van der Gulik, voorzitter van de stichting DMP.

Van der Gulik heeft zich als voorzitter het hele jaar door ingezet om fondsen te werven bij particulieren. Het benodigde bedrag van ongeveer duizend gulden per dag werd met succes verzameld. Hoewel donaties sinds COVID-19 zijn afgenomen, erkent ze dat mensen de cruciale rol van het DMP begrijpen. Toch benadrukt ze dat het aantal donaties nog beter kan.

Vrijwilligers

De DMP draait verder volledig op vrijwilligers. “De mensen die koken komen allemaal uit de buurt. Ze beginnen om acht uur ’s ochtends met snijden en om negen uur met koken. En nu zijn we aan het eind van de ochtend bijna klaar met koken en gaan we het eten opscheppen wat zo meteen wordt opgehaald. En dat doen ze elke maandag, woensdag en vrijdag”.

De maaltijden worden opgehaald bij het buurtcentrum van Wishi door maatschappelijk werkers, medewerkers van stichtingen of bijvoorbeeld familieleden van mensen die het financieel niet breed hebben.

”Het eten gaat naar de mensen uit de buurt, maar ook mensen uit andere wijken die niet voor zichzelf kunnen zorgen. De meeste zijn niet in staat om zelf een maaltijd te bereiden omdat ze bijvoorbeeld geen fornuis hebben of geen gasbom kunnen kopen. Ook hebben we cliënten die bedlegerig zijn, en weinig hulp hebben. Het is gewoon heel belangrijk dat je een warme, gezonde maaltijd eet. En dat is waar wij voor zorgen.”

Extra’s

Afgelopen jaar heeft de DMP iets extra’s kunnen doen voor haar cliënten. “We hebben de afgelopen weken enorm gelobbyd om te zorgen dat deze mensen in de kerstperiode ook iets hebben. Wij koken vijftig weken per jaar. Dat betekent dat wij twee weken per jaar niet koken. En dat is rond de kerstperiode.

Maar die mensen moeten natuurlijk ook kerst vieren. Dus we hebben gelukkig, dankzij vele donaties, mooie kerstpakketten kunnen samenstellen. Die hebben we van de week al uitgedeeld. En vandaag hebben we nog een geweldige donatie ontvangen van de actie ‘ieder kind een kerstcadeau’ van de Rotaract Club of Curaçao, die het samen met een aantal andere stichtingen heeft ingezameld. Hierdoor hebben we verse pakketten kunnen samenstellen en pakketten met kleine cadeautjes voor gezinnen met kinderen. We hopen dat de mensen op deze manier toch ook een fijne kerst hebben.”

Dit jaar

Om ook het komend jaar ook weer goed te kunnen voorzien in maaltijden hoop de stichting dat iedereen die kan, een steentje wil bijdragen. “Een persoon help je één jaar door 750 gulden te doneren. Of iedere maand een vast bedrag over te maken. Continuïteit in onze voorziening is onze grootste uitdaging voor 2024.”

Verder benadrukt Van der Gulik dat ze geen structurele oplossing zijn maar mensen op weg helpen. “Door ze drie keer per week van een gezonde warme maaltijd te voorzien, geven we ze weer energie en willen we positiviteit creëren zodat ze weer een baantje kunnen vervullen of in ieder geval zichzelf weer kunnen voorzien van een maaltijd.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk