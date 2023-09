Ingezonden | Vrees catastrofe terecht? (Ennia)

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Wim van Vark aan het woord.

In het kader om te komen tot een oplossing van de Ennia-problematiek vreest de regering dat het door Nederland aangedragen voorstel gevolgen zal hebben welke economisch, sociaal en politiek catastrofaal zullen zijn voor Curaçao. Een en ander zal leiden tot diepe onrust en sociale spanningen en ook tot het massale vertrek van ingezetenen met pensioenleeftijd richting Nederland. Ook kan het leiden tot een ongewenste vertroebeling van het politieke klimaat binnen het Koninkrijk. Aldus staat vermeld in het hoofdartikel van het Antilliaans Dagblad van afgelopen zaterdag.

Even ter verduidelijking: het probleem bij Ennia is dat deze maatschappij meer schulden heeft dan eigen vermogen en derhalve niet in staat is haar pensioenverplichtingen tegenover de deelnemers met haar pensioenreserve na te komen en eigenlijk failliet zou moeten worden verklaard. Omdat dit grote gevolgen heeft voor de polishouders is de regering in samenwerking met Nederland, Sint Maarten en de CBCS (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten) gaan zoeken naar een oplossing. Begin juni werd daartoe, na een advies van een speciaal in het leven geroepen commissie aan deze commissie, een vervolgopdracht verstrekt, namelijk om een voorstel voor kapitaalinbreng uit te werken van de navolgende mogelijkheden:

a. verplichte storting vanuit de financiële sector tegen een rentevergoeding;

b. inzet dividenduitkeringen van de CBCS;

c. inzet deel herwaarderingsreserves van de CBCS;

d. financiering via de kapitaalmarkt.

Wat de commissie hieromtrent aan de regering over haar bevindingen heeft gerapporteerd is niet naar buiten gekomen, maar alles lijkt erop dat de commissie geen werkbare oplossing in de te onderzoeken voorstellen heeft kunnen vinden. Het voorstel van Nederland betreft nu een lening voor het door de regering aan Ennia te verstrekken kapitaalinbreng tegen een rentepercentage dat gelijk is aan hetgeen Nederland moet betalen voor het lenen van dit geld. Duidelijk is dat dit voor Curaçao grote financiële verplichtingen met zich meebrengt, waar alleen aan kan worden voldaan door andere noodzakelijke uitgaven, van Landsbelang, achterwege te laten. Vandaar dat de regering spreekt van catastrofale economische en sociale gevolgen. Voor zover er sprake is van diepe onrust kan het niet anders dan dat deze onrust al veel langer bestaat, immers deze Ennia-problematiek bestaat reeds jaren. Het gestelde, dat er sprake zal zijn van een massaal vertrek van ingezetenen met een pensioenleeftijd, acht ik te betwijfelen; daar deze mensen, in Nederland gevestigd, zullen bemerken dat zij er in hun aov-pensioenuitkering met 17 procent op achteruitgaan. Terwijl bovendien de gulden aanmerkelijk minder waard is in Nederland dan op Curaçao en zij daar alvorens in aanmerking te komen voor aanvullende uitkeringen in Nederland eerst hun vermogen moeten afbouwen.

Met andere woorden: veelal eerst hun eigen huis op Curaçao zullen moeten opeten. Het moge duidelijk zijn dat iedere oplossing welke bedacht gaat worden voor de polishouders van Ennia, waarbij rente verschuldigd is door Curaçao/Ennia, geen échte oplossing is. Om tot een werkbare oplossing te komen zijn er eigenlijk maar drie mogelijkheden, te weten:

a. Een korting accepteren op de pensioenuitkeringen waarmee de schuldverplichting van Ennia wordt verminderd;

b. Het faillissement van Ennia Caribe Leven, waarbij Nederland de pensioenverplichting van Ennia overneemt;

c. Een combinatie van beide.

Ten aanzien van het genoemde onder a. wil ik hierbij nog wel even opmerken dat zelfs al zou de korting op de pensioenen 80 procent bedragen, er dan nog altijd een uitkering komt naast de bestaande aov, terwijl duizenden mensen het op Curaçao met uitsluitend aov moeten doen; en dat deze laatste groep in armoede moet leven, is kennelijk door de regering een geaccepteerd gegeven. Wat betekent deze korting op het pensioen nu? Norm is dat een pensioen is gebaseerd op 70 procent van het laatstverdiende salaris. Stel dat het laatstverdiende salaris slechts 1.500 gulden (verreweg de meeste polishouders zullen een hoger salaris ontvangen) zou zijn, dan zou het pensioen daar dus 1.050 gulden van zijn en na een korting van 80 procent blijft er nog altijd 210 over. Die men ontvangt boven de aov.

Met betrekking tot het gestelde onder b., is het duidelijk dat dit voor Nederland een lange termijnverplichting met zich meebrengt, maar daar staat tegenover dat niet 600 miljoen euro direct beschikbaar hoeft te worden gesteld waarvan de terugbetaling en rentebetaling over deze 600 miljoen euro steeds weer een punt van onderhandelen met de regering van Curaçao zal betekenen en de werkelijke terugontvangst als zeer dubieus kan worden beschouwd.

Ten aanzien van c. is duidelijk dat ook dan Nederland de kastanjes uit het vuur haalt, maar dat dan ook de pensioenpolishouders hun bijdrage leveren en niet alleen de Nederlandse belastingbetaler. Tot slot nog twee opmerkingen. De eerste is dat een herkapitalisatie van Ennia Leven waarschijnlijk zal lijden tot uitstel van executie, immers ook het APC heeft met haar beleggingsportefeuille over het afgelopen jaar een negatief beleggingresultaat van enkelen honderden miljoenen behaald, waardoor haar dekkingsgraad voor de pensioenen in een jaar tijd met maar liefst bijna 8 procentpunten is afgenomen (van 111,5 naar 103,7 procent).

Het is te hopen dat haar dit in 2023 niet nogmaals gaat gebeuren, daar anders dit pensioenfonds ook haar toegezegde pensioenen niet meer kan waarmaken. De tweede opmerking betreft: de schuldigen aan het Ennia-debacle. Hiervoor wordt steeds gewezen naar Hushang Ansary en consorten; en natuurlijk is deze miljardair de hoofdschuldige, maar wat te denken van de toenmalige directie van de Centrale Bank CBCS? Hoe is het mogelijk dat deze toezichthouder dergelijke onttrekkingen bij Ennia naar het buitenland heeft laten passeren?

Ik wens degenen, die de uiteindelijke beslissingen moeten nemen om deze crisis op te lossen, veel moed en wijsheid toe; dat zij mogen komen tot een beslissing in het Landsbelang, waarbij de politiek ondergeschikt blijft.

Wim van Vark,

Curaçao