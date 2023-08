Ingezonden | Verpleging naar ‘higher level’

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix D. Pinedo aan het woord.

Ik heb pas kennisgenomen van een geval, dat nu pas in het nieuws is gekomen, dat sinds maart 2023, in het Curaçao Medical Center (CMC) tot de dood leidde van een patiënt. Diverse maatregelen zouden volgens het genoemde rapport van de Inspectie voor de Volksgezondheid, door het CMC worden ondernomen.

Zal dit de eerste en de laatste keer zijn? Zonder in te willen gaan op de diverse genoemde aandachtspunten, wil ik wel stellen dat ik verschillende keren erop heb gewezen dat de verpleegkundige zorg in het ziekenhuiswezen, naar een ‘next higher level’ moet. Zeker op de data van de vieringen van de Dag van de Verpleging heb ik steeds hierop gewezen. De concentratie van het CMC zelf en de overheid (het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, GMN) is voortdurend gericht op de financiële aangelegenheden.

Vandaag wil ik de aandacht vestigen op een nota die ik heb opgesteld ten tijde dat ik als beleidsmedewerker op het Stafbureau in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) heb gewerkt. Deze nota betreft de situatie op de intensive care toentertijd en is naar de diverse communicatiemedia, de minister van Volksgezondheid en de Staten toegestuurd. Ik heb tevens een exemplaar overhandigd aan de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC). Er werd door niemand aandacht aan besteed.

Mijn werkgever, het Sehos, wenste blijkbaar de waarheid niet onder ogen te willen zien. De onderwerpen in mijn nota zijn nog steeds actueel. Later zal ik ook ingaan op de problematiek binnen de operatiekamer (OK,) gezien ik zelf een gepensioneerde, gecertifieerde OKverpleegkundige ben en dertig jaar op deze afdeling in het Sehos gewerkt heb.

Felix D. Pinedo,

Curaçao