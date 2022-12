Ingezonden | Excuses

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Sonia Balentina aan het woord.

Ik citeer een passage uit “De wereld in een week” van dhr. Brede Kristensen van 24 augustus 2022. ,,Aan de verwachting dat Nederland excuses aanbiedt aan de huidige inwoners van de Antillen en Suriname hangt een luchtje. Een eis voor excuses is terecht indien gericht aan concrete daders. Maar de huidige Nederlandse bevolking is lang na afschaffing van de slavernij geboren. Wat willen wij met die excuses? Willen wij onszelf soms verheffen boven kwalijke Hollanders? Willen we onszelf als slachtoffer definiëren om onszelf vrij te pleiten voor onze lastige sociaal-economische en culturele omstandigheden? Willen wij onze verantwoordelijkheid afschuiven? Willen we als benadeelde of slachtoffer een beroep op het geweten van vermeende daders doen en hen verplichten tot herstelbetaling? Wat moet eigelijk hersteld worden?

Zo’n wens duidt niet slechts op oneigelijkheid, maar ook op rancune. Rancune is een zwaar giftige sociaal-psychische substantie.” Als je spijt moet betuigen voor iets wat je niet hebt gedaan dan voel je jezelf er nogal gauw een slechter mens door. En dit is ook de bedoeling van de nazaten die de excusus eisen. De oprechtheid van je excuses aanbieden wordt zo aangetast. Niemand is perfect, fouten maken hoort bij het leven. GEKKER KAN HET NIET.

De afstammelingen van de slaven moeten de tekst op papier maken opdat de vermeende daders dit moeten oplezen. De excuses zullen zeker in het Papiaments gemaakt worden, want anders moet dhr. Rennox Calmes er een tolk bij halen opdat de nazaten van de slaven van Bándabou het ook kunnen volgen en begrijpen. Maar vergeet niet: BIJ EXCUSES HOORT GELD!

Is dit misschien het beruchte luchtje dat aan het excuses aanbieden, hangt? Men moet niet vergeten dat volgend jaar een FEESTJAAR IS VOOR DE NAZATEN. Ik lees in de kranten dat Nederland /mevr.van Huffelen volgend jaar 200 miljoen euro beschikbaar zal stellen voor activiteiten v.w.b. 150/160 jaar afschaffing van de slavernij.

Mevrouw van Huffelen, dat geld is helemaal niet toereikend voor ons. Vergeet niet dat onze voorouders hard hebben gewerkt dus Nederland is de afstammelingen van de slaven veel geld schuldig. Wij zijn een volk dat van veel en lekker eten houden. Wij houden van lekker niets doen, van dansen, domino spelen, kindertjes maken en vooral zijn wij gek op muziek. Donderdag beginnen wij al met het maken van muziek, vrijdag spelen we tot in de nachturen muziek, zaterdag dansen wij tot in de ochtenduren op muziek, zondag luisteren wij de hele dag naar muziek en maandag melden wij ons ziek. Het moet geen verassing voor u zijn wat de plannen zijn. Wij zijn van plan om na het feestjaar 2023, Afrikanen die onze voorouders gekidnapt en geronseld hebben en als handelswaar aan de Westkust aan Engelsen, Portugezen, Fransen, en Nederlanders hebben verkocht, ook te benaderen. Ik ben zelf ook een afstammeling van een door de Afrikanen gekidnapte en verkochte slaaf, maar ben zeer dankbaar dat mijn “Avochi” door een Nederlander is opgekocht en niet door een Fransman’ anders zat ik nu in Haïti. En als mijn voorouder helemaal niet was opgekocht zat ik nu in Afrika.

Sonia Balentina,

Curaçao